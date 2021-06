U Šibeniku otvoren festival djeteta, stigli inozemni gosti slijedi i izložba Mersada Berbera

Na Trgu Republike Hrvatske u Šibeniku, na najljepšoj renesansnoj pozornici na Jadranu, svečano otvoren 61. Međunarodni dječji festival! Festival su otvorila djeca kazališne radionice Ivana Jelić i zbor Zdravo maleni dok je čast da na ljetnoj pozornici izvedu prvu ovogodišnju predstavu pod nazivom 'Ono bitno' pripadala plesno - akrobatskom ansamblu Vaiven Circo iz Granade koji je oduševio publiku i kritiku te se pokazao kao odličan izbor za svečano otvorenje Festivala koji se u uvjetima pandemije može pohvaliti da je uspio složiti zavidan program i dovesti međunarodne izvođače.

Festival traje do 3. srpnja. Uključuje preko 100 različitih programa, od predstava i radionica preko vrijednih i važnih izložbi kakve su one Mersada Berbera, Danijela Srdareva, Hrvatskog školskog muzeja pa do uličnog programa i sajma knjiga Monte Librić u okviru obilježavanja Godine čitanja. Sve to na jednom mjestu, u jednom gradu - na Međunarodnom dječjem festivalu u Šibeniku.

Danas, u nedjelju, 20. lipnja:

12 sati - Studio Galerije sv. Krševan – (NE)vidljivo – izložba likovnih radova učenika osnovnih škola

12.30 sati – Brešanova soba (ex foaje HNK u Šibeniku) - 'U životu je važno da ne skidaš pločice sa zida u kupaonici – in memoriam Mladenu Kušecu', dr. sc. Martina Petranović, teatrologinja, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta HAZU, Zagreb.

13 sati – HNK u Šibenik / Civitas Sacra - 'Kostim i/ili skulptura – alternativno od kostima do skulpture, Ika Škomrlj, kostimografkinja i Ivana Bakal, kostimografkinja i vizualna umjetnica.



19 sati – Muzej grada Šibenika - 'Tata i kiša Vita / Laboratorio Bestiario,' Danijela Srdarev, akademski slikar grafičar

19.30 sati – Trg kralja Držislava, El Cric & Zezanimacija

20 sati – Galerija svetog Krševana – 'Allegro Vivace', u suradnji s Fondacijom 'Mersad Berber', Galerijom i MDF-om, Sarajevo – Zagreb

21 sat – Trg Republike Hrvatske – koncert 'Veliki za male – hrvatski autori – posveta Rajku Dujmiću', mladi hrvatski glazbenici pod vodstvom Ante Gele

21.15 sati – Gorica, filmska projekcija, Hrabri mališan 2