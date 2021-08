U Novalji idućeg vikenda međunarodni blues festival 'Rockin in the Fields'

Nakon lanjske pauze, uzrokovane protupandemijskim mjerama, ove godine nastavlja se blueserska tradicija uspostavljena prije sedam godina u Novalji. U organizaciji Udruge rokera grada Novalje, od 20. do 22. kolovoza, u novaljskom polju održat će se šesti „Rockin in the Fields“ međunarodni blues i rock festival.

Festival idućeg petka otvara trio „Jimmy Shakers“ na čelu sa sjajnim kontrabasistom Jamesom Craigheadom, inače zadarskim zetom, koji proizvodi zavidnu količinu bučnog bluesa i rockabillyja. Istu večer nastupa neizostavna slovenska blues atrakcija Prismojeni profesorji bluesa u postavi s klavijaturama.

Za subotu su najavljena tri benda. Eksperiment zadarskih rokera okupljenih u bendu „Andaluzijski psi“, zatim pravovjerni blues vojnici „Rich Man“, dok će večer zatvoriti talijanski „Frank Get Band“, koji je ove zime izdao svoj trinaesti album.

U nedjeljnom finalu nastupaju progresivni „Dirti Harry“ s flautom u postavi i slovenski hard rock power trio „Bad Notion“.