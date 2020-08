Tko želi razumjeti pokret Black Lives Matter, dio priče naći će u ovom krimiću

Da pretražite sve knjižare i knjižnice, u ovom trenutku nećete naći aktualniji kriminalistički roman i zato je “Dobri detektiv” Johna McMahona mnogo više od džepne knjige, kao stvorene da se ubaci u torbu za plažu ili pročita pod suncobranom na balkonu, ma koliko blizu (ili daleko) od mora on bio.

Priča je to o brutalnim ubojstvima tinejdžera koje istražuje detektiv P.T. Marsh, a zapravo je riječ o linču koji se događa danas na jugu SAD-a, čije su žrtve djeca i unuci propovjednika afroameričkog porijekla. Dok SAD već tjednima potresaju ulični protesti i građanske akcije objedinjene u pokret “Black Lives Matter”, ovo je uzbudljivo štivo koje je istovremeno klasična policijska potraga za ubojicom (ili ubojicama), razotkrivanje zavjere najbogatijih koja seže u vrijeme Američkog građanskog rata, ali i svojevrsna društvena analiza međurasnih odnosa koji ni u 21. stoljeću nisu ni laka, no apsolvirana tema.

Sam glavni istražitelj bio je u međurasnom braku (on je bijelac, njegova žena bila je crnkinja, a ona i njihov sin poginuli su u tragičnoj nesreći, od čega se on još nije oporavio), ali kroz cijeli roman čitatelj prati njegovo samopropitivanje na temu: reagira li na neke situacije na rasnoj osnovi. On to isto čini i sa svim ljudima u svojoj okolini, uključujući i svoje najbliže suradnike, te bi već i to bilo dovoljno da čitatelja uvede u svijet gdje su sukobi, pa i najokrutniji postupci koji nadilaze poimanje ljudskosti, zapravo posljedica povijesnih grešaka s kojima se američko društvo nikada nije do kraja obračunalo.

Ovdje su žrtve zaista nevine i stoga je njihovo stradavanje još tragičnije, poglavlja s opisima mučenja napisana su krajnje realistično i čitatelju se čini da izbijaju zrak iz njegovih pluća, a karakteri, počevši od glavnog junaka, napisani su tako da baš ništa nije crno-bijelo u tom svijetu koji je sasvim uronjen u prokletstvo koje proizlazi iz te dvije tako obične riječi.

Stoga, tko želi istinski razumjeti pokret “Black Lives Matter”, dio odgovora neka potraži u ovom uzbudljivom krimiću.