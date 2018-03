Spielberg predstavio film “Igrač broj 1” koji se događa u virtualnom svijetu

U hrvatska kina stigao je “Igrač broj 1” (Ready Player One), najnoviji film temeljen na istoimenom književnom bestseleru Ernesta Clinea.

Smješten je u distopijsku 2045. godinu, u kojoj se nebrojeni igrači prepuštaju virtualnoj stvarnosti OASIS-a. Radi se o mjestu koje se u kontekstu prenapučene i raslojene zemlje čini kao kvalitetnija alternativa stvarnosti, a osim bezbrižnog igranja, otvara mogućnosti za zaradu koja se prelijeva u stvarni svijet. Jedan od najagilnijih korisnika OASIS-a mladi je Wade, koji pod igraćim pseudonimom Parzival pokušava savladati niz izazova koje je u OASIS ugradio njegov pokojni tvorac Halliday, a koji će igraču koji ih prvi odgonetne otvoriti vrata neslućenog bogatstva.



Za pobjedu u igri, a time i osvajanje prava na njenu komercijalnu eksploataciju, natječe se i vojska igrača-plaćenika tvrtke Innovative Online Industries čiji beskrupulozni čelnik Nolan Sorrento želi ostvariti apsolutnu dominaciju nad industrijom zabave. Kada Wade i njegovi suigrači počnu otkrivati Hallidayeve tajne i približe se osvajanju prava na OASIS, bitka će se iz virtualnog preliti u stvarni svijet, prijeteći životima uključenih igrača...

Nakon velikog uspjeha knjige Ready Player One, koja se prije svega obraćala generacijama odraslima uz videoigre, bilo je očekivano da će Hollywood poželjeti svoj dio financijskog kolača. Kao producent i redatelj ekranizacije angažiran je Steven Spielberg, jedno od najvažnijih imena globalne pop-kulture na koju se Player Ready One obilno naslanja, citirajući djela poput “Povratka u budućnost”, “Batmana” i “Akire”. Spielbergovo ime moglo bi iznenaditi neupućenog gledatelja jer redatelj koji je majstor velikih spektakala i manipulacije emocijama u virtualnom se svijetu nije snašao kao što mu, primjerice, leže epske ratne priče ili svemirske fantazije. Vjerojatno je to i generacijska stvar jer nije za očekivati od majstora (sada već starog) kova da virtualne svjetove osjeća na način novih generacija. Možda baš zato “Igrač broj 1” ostavlja dojam klišeiziranog, generičkog filma iako ima sve elemente urednog blockbustera.



Pitanje je, međutim, hoćemo li ga za nekoliko godina i dalje gledati kao znanstvenu fantastiku jer industrija igara jedna je od najbrže rastućih gospodarskih grana, pa ne čudi da je i novinarska pretpremijera filma bila naslonjena na press-konferenciju Vip Adria lige, regionalnog gamerskog natjecanja koje je samo u ovoj sezoni privuklo više od 1200 igrača oko te četiri milijuna online pregleda. Budućnost zabave je, sasvim sigurno, igraća i virtualna.