U 84. godini nagrađena kao najbolja nova glumica

Film španjolskog redatelja Pedra Almodovara "Bol i slava" ("Pain and Glory") trijumfirao je na dodeli španjolskih filmskih nagrada Goya u Malagi osvojivši nagrade španjolske filmske akademije za najbolju režiju, fotografiju i glavnog glumca.

No sve na dodjeli zasjenila je 84-godišnja Benedicta Sanchez osvojivši nagradu za najbolju debitanticu u filmu "Fire Will Come" redatelja Olivera Laxea. U filmu glumi majku osuđivanog piromana koji se iz zatvora vraća kući u selo u planinama Galicije na sjeveru Španjolske. Film je dobio i nagradu žirija lani na festivalu u Cannesu gdje je Sanchez također postala senzacija zaplesavši na crvenom tepihu tradicionalni ples iz Galicije.

Glumica-debitantica rođena je 1935. godine u Španjolskoj. Udala se sa 17 godina i sa suprugom emigrirala u Brazil gdje je radila u baru i u knjižari prije no što je postala fotografkinja. Vegetarijanka je, alpinistica i svjetska putnica. U Španjolsku, u Galiciju, vratila se 1979. nakon razvoda.

Nedavno se pridružila lokalnom amaterskom kazalištu, a kćer ju je nagovorila da se prijavi na audiciju za Laxeov film. Ostalo je sada povijest.