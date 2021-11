Renato Baretić: Odustao sam od clickbaita, a za Lokotarom bi pošao i da ide kod Vučića

Renato Baretić ima novi roman. “Zadnja ruka” iz tiska izlazi 2. studenog, a objavit će je Hena com. Autoru nevjerojatno uspješnog romanesknog prvijenca “Osmi povjerenik” to je četvrti roman. Nakon “Osmog povjerenika” objavio je još romane “Pričaj mi o njoj” i “Hotel Grand”. No na literarnu je scenu stupio kao pjesnik zbirkom “Riječi iz džepova” iz 1998. godine. Objavljivao je i knjige kolumni, iznimno je uspješan televizijski i filmski scenarist, a neka su mu djela postavljena i na kazališne pozornice. “Osmim povjerenikom” izborio je čak pet nagrada, među njima i nagradu Gjalski te godišnju nagradu Vladimira Nazora. U “Zadnjoj ruci” Baretić se poigrao s nekoliko književnih žanrova, a ostao je vjeran i svojoj tradicionalnoj jezičnoj kombinatorici u kojoj suvereno i duhovito spaja i nespojivo, ne misleći pri tome na muke književnih prevoditelja koji će u budućnosti prevoditi taj tekst na strane jezike...