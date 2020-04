Prijetnja tužbom švicarske tvrtke Schindler velika mi je inspiracija

Prije nekoliko tjedana ugledni pisac iz Prijedora Darko Cvijetić dobio je pismo od švicarske tvrtke Schindler u kojem najavljuju tužbu zbog naziva njegova romana “Schindlerov lift”, i to uoči objave njemačkog izdanja romana koji je dobio nagradu Fric.

– Mislim da će njemački i švicarski odvjetnici postići kompromis, da će naslov ostati, ali da će sva izdanja ubuduće morati sadržavati nekoliko rečenica kojima se otklanja svaka poveznica s uglednom švicarskom firmom za proizvodnju liftova. Dakle, džentlmensko rješenje koje umiruje problem, a doista mislim da time ostaje nedirnuta suština romana, njegova antiratnost prije svega. Nije mi žao što roman nosi ime kakvo nosi, očito mu je u imenu, na neki način, bila zapisana i sudbina – kaže nam Cvijetić, kojem za nekoliko tjedana izlazi roman “Što na podu spavaš”. Pitali smo ga očekuje li komplikacije i s novom knjigom.

– Probleme ne očekujem, ali očito nikada niste sigurni koliko su svi čitatelji u stanju pročitano imaginirati ili pak učitati neko svojstvo koje roman uopće nema. Svega sam se načitao, vjerujte, prateći reakcije na “Schindlerov lift”, da je roman usmjeren protiv ovoga ili onoga, da veliča jugoslavenstvo, da je antiovakav ili proonakav... No, koliko čitatelja, toliko tumačenja. To je normalno, ali ne bi smjelo prijeći granice dobroga ukusa ili zadirati u pravo umjetničke slobode. Mnogo ljudi ne razumije pojmove literarne istinitosti, fikcije, metaforičkih igara ili alegorijskih visina. Ali to je tako – veli Cvijetić. A hoće li mu ova pravna zavrzlama sa Schindlerom biti poticaj za nastajanje nekog novog djela?

– Poticaj, i to kakav. Treba ovakve stvari tako i razumjeti – zaključuje pisac.