Priče koje su protuotrov toksičnoj muškosti

Iza sedam mora i sedam gora... živjela je jedna djevojka. Možda je i bila princeza, ali to zapravo nije bitno. Živjela je sretnim i ispunjenim životom, ostvarila je sve svoje snove... I ono najvažnije, za sreću i postignuća nije joj trebao princ. Samo ona sama, njezini talenti, sposobnosti, znanja... Tako su svoje “Priče za laku noć za mlade buntovnice” opisale autorice Elena Favilli i Francesca Cavallo. One su u prvoj knjizi ispričale sto priča o izuzetnim ženama i učinile su to kao da doista pišu bajke.

A sada izdavačka kuća Znanje nudi muški odgovor – “Priča za dječake koji se usuđuju biti drugačiji”. Britanski autor Ben Brooks također vuče paralelu s bajkama i u podnaslovu knjige tvrdi: “Istinite priče o dječacima koji su promijenili svijet a da pritom nisu ubijali zmajeve”.

Između ostalih, knjiga za koju je sjajne ilustracije nacrtao Quinton Winter, donosi priče o glumcu Danielu Radcliffu, matematičaru i fizičaru Galileu Galileiju, političaru Nelsonu Mandeli, glazbeniku Louisu Armstrongu, tvorcu pisma za slijepe Louisu Brailleu, nogometašu Lionelu Messiju, poznatom kuharu Jamieju Oliveru, velikom skladatelju Beethovenu, bivšem američkom predsjedniku Baracku Obami, borcu za mir Mahatmi Gandhiju, ali i velikom baletnom plesaču i buntovniku Sergeju Polunjinu... Ukratko, sve su to dečki čiji su životi i postignuća istinska inspiracija za generacije koje dolaze.

Među njima je i – Nikola Tesla, a njegovu priču Brooks počinje ovako:

“Dječačić nazvan Nikola rođen je u malom selu u Hrvatskoj usred zaglušujuće grmljavinske oluje. Babica je bila zabrinuta jer je vjerovala da je grmljavina loš znak. ‘Ovo će dijete biti dijete tame’, rekla je. ‘Neće’, odgovorila je Nikolina majka, ‘on će biti dijete svjetla’...

Priča se nastavlja kroz crticu iz djetinjstva kada ja maleni dječak Nikola svom ujaku rekao da će ti slapovi za njega raditi struju, a ustvrdio je to kada je prvi put vidio fotografiju slapova Niagare... Potom se nastavlja kroz priču o ekscentriku kojega neobičan način života nije spriječio da smisli više od 700 izuma, među kojima su i daljinski upravljač i neonska svjetla i laseri.

“Moja knjiga preispituje što to znači biti muževan i moderan heroj danas, u Trumpovo doba”, tvrdi autor Ben Brooks i objašnjava kako je tražio i našao priče o dječacima koji su se usudili biti različiti, te kako upravo to poručuje svojim mladim čitateljima.

On ih uči kako su se dječaci, ali i odrasli muškarci, kroz povijest suočavali s nevoljama i predrasudama, kako su iz svih bitaka izašli kao pobjednici. A to „raznoliko mnoštvo“ pozitivnih uzora današnjim dječacima može poslužiti kao svojevrsni putokaz. Knjiga je prije svega namijenjena dječacima iz osnovne škole, a njezin autor tvrdi daje ona istinski „protuotrov toksičnoj muževnosti” kakva nedvojbeno caruje svijetom u kojem živimo.