Preminuo je Mario Lalich, jedan od najboljih hrvatskih fotografa, navodi Jutarnji.hr. Dio života provedeo je u SAD-u te imao bogatu međunarodnu karijeru.

Radovi su mu objavljivani u The New York Timesu, Rolling Stoneu, LA Timesu, The Village Voiceu i drugim medijima. Također, izlagao je, između ostaloga, u Directors Guild of America u Los Angelesu te SK Josefsberg Gallery u Portlandu.

