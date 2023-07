Pravi ženski hedonizam u završetku priče o Indijkama

Sve je počelo romanom "Žena koja je crtala kanom", slijedio je "Čuvari tajni Jaipura", a sada je pred hrvatskim čitateljima završetak trilogije Alke Joshi, roman "Francuski parfem na indijski način" (Mozaik knjiga, urednica Hana Vunić, prijevod Vesna Valenčić, 19,90 eura).

Veličanstvena saga o Indiji i ženama koje traže svoje mjesto na svijetu time je završena, a koliko je popularna u cijelom svijetu, govori i činjenica da uskoro na male ekrane stiže TV serija u produkciji Miramaxa, snimljena prema knjizi "Žena koja je slikala kanom", u kojoj glavnu ulogu glumi Freida Pinto, zvijezda filma "Milijunaš s ulice". Priča ovog trećeg romana čitatelje vodi u Pariz, iako se veliki dio opet događa u Indiji.

U središtu je mlađa sestra junakinje romana "Žene koja je crtala kanom", koju smo ondje upoznali kao djevojčicu, a sada je ona odrasla žena, supruga i majka, Indijka koja je sa suprugom stigla u Pariz, a svoj je poziv i životnu strast ondje pronašla u izradi parfema. Naravno, neće sve ići glatko, ni na poslu ni u obitelji, jer u njezin se život iznenada vraća sin kojeg je rodila sa svega trinaest godina i na nagovor sestre dala na posvojenje.

Uz samu priču, koju bi zaista bilo nepošteno otkrivati unaprijed, jer ovo je roman stvoren za opušteno čitanje na godišnjem odmoru ma gdje bili, uzbudljiv je i njezin kontekst. Naime, sve se zbiva u slobodoumnom Parizu, sredinom sedamdesetih godina, a iz svega s čime se Radha bori jasno je da je to slobodoumlje tek jedan sloj tamošnjeg društva. Njezin suprug ne zamara se time što mu žena svakog dana odlazi na posao, a i njezina svekrva, isprva glavna negativka u priči, za snahu bi mnogo radije imala njezinu najbolju prijateljicu, plavokosu i plavooku Francuskinju... No, kako to obično biva u ovakvim pričama, prepreke su tu da se pobijede, što nas autorica ove trilogije uči od prvog romana. Ove Indijke, čije živote pratimo već u trećoj knjizi, to zaista rade sa stilom, stilom u kojem ima onog pravog ženskog hedonizma, ali i čelične snage volje.

