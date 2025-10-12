Pogledajte prve snimke rituala, ratova i ustanaka na našim prostorima

Prvo izdanje putujućeg Festivala makedonskog filma stiže u Rijeku, donosi kombinaciju klasičnih i nagrađivanih ostvarenja, koja su obilježila povijest makedonskog filma, a održat će se od 14. do 18. listopada u Art-kinu Croatia, u suradnji s Hrvatskom mrežom neovisnih kinoprikazivača.

Prema najavi iz Art-kina Croatia, program Festivala otvara se 14. listopada blokom filmova "Filmski opus braće Manaki", radovima pionira balkanske filmske umjetnosti, braće Miltona i Janakija Manakija.

Oni su prvom filmskom kamerom na području Balkana, Kamerom 300 kupljenom u Londonu 1905. godine, zabilježili puno značajnih događaja i ličnosti s početka 20. stoljeća, napravili zapise narodnih običaja, vjerskih rituala, proslava i povijesnih događaja, kao što su Ilindenski ustanak, Mladoturska revolucija, Balkanski ratovi, Prvi svjetski rat...

Za drugi dan festivala, 15. listopada, najavljeni su kratkometražni film „Pobuna lutki“ Dimitrie Osmanlija iz 1957. te dugometražni povijesni film „Republika u plamenu“ Ljubiše Georgievskog iz 1969.

U nastavku će, 16. listopada, biti prikazan kratki film „Livada“ Mitka Panova iz 1998. i jedan od prvih modernih makedonskih filmova, komedija „Mirno ljeto“ Dimitrie Osmanlija iz 1961.

Sljedećeg dana, 17. listopada slijedi kratkometražna priča „Sunce iza rešetaka“ Slavka Janevskog iz 1957. te prvi makedonski film koji je otvorio Venecijanski filmski festival, vestern „Prašina“ iz 2001., kojeg je režirao Milčo Mančevski.

Za posljednji dan Festivala makedonskog filma u Art-kinu Croatia, 18. listopada, najavljen je kratkometražni film iz 1957., „Dan sretnog molera,“ čiji je redatelj Dimitar Kostarov te kultni igrani film Stole Popova „Tetoviranje“ iz 1992.

Ulaz je slobodan za sve programe i posjetitelje.