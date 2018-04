Phillip Zarilli održat će seriju predavanja i radionica na Akademiji dramske umjetnosti

Biografija

Foto: Promo

Phillip Zarrilli je umjetnički ravnatelj Llanarth grupe. Međunarodno je poznat kao redatelj i izvođač, te kao stručnjak za osposobljavanje glumaca kroz pred-izvedbeni /psihofizički proces koji koristi azijske borilačke vještine i umijeća meditacije. Zarrilli je također poznat kao nagrađivani autor. Posjeduje privatni studio u zapadnom Walesu (Tyn-y-parc CVN Kalari / Studio) gdje održava godišnji intenzivni psihofizički trening i priprema produkcije s The Llanarth Groupom. Ujedno je i profesor emeritus (predmet Izvedbene prakse, Dramski odsjek na Sveučilištu Exeter u Ujedinjenom Kraljevstvu). Redovito predaje i / ili usmjerava studente glume na norveškoj Kazališnoj akademiji i Institutu za interkulturalno kazalište (Singapur).

Zarrillijev recentni redateljski rad uključuje:

richard III redux OR Sara Beer [is/not] richard III u produkciji The Llanarth grupe koji je premijerno prikazan 08. ožujka 2018. u centru za umjetnost Chapter Arts Centre (Cardiff);

And Suddenly I Disappear Kaite O'Reilly (sa singapurskim partnerima; premjera predviđena u svibnju 2018 u Singapuru; obilazak Southbank Centra i ostalih UK mjesta u rujnu 2018.;

… semblance…sequel…specter: Beckettove drame Footfalls i Play, u suradnji s Nacionalnim kazalištem Costa Rica) i Kolektivom Escenico Dragon (2017);

svjetska premijera drame Cozy Kaite O'Reilly (Wales Millenium Center, 2016.);

The 9 fridas Kaite O'Reilly s Mobius Stripom (Taipei) na poziv na Hong Kong Rep International Black Box festivala (2016., originalna produkcija svojstvu gostujućeg redatelja na Taipei Arts Festivalu 2014.);

Produkcija Llanarth Grupe Told by the Wind (britanska turneja (2016., premijerno prikazano 2010);

Ota Shogo Water Station za Nordland Teatre (Norveška, 2015); i

playing ‘the maids’ u zajedničkoj produkciji The Llanarth Groupe, Gaitkrash i The P'yut (2015).

Zarrilli je gost kratkotrajnih i dugoročnih rezidencija i održava radionice diljem svijeta na poziv institucija poput: Vertebrae Theatre u sklopu Šangajske kazališne akademije; Kazališnog udruženja Gardzienice (Poljska); Helsinške akademije umjetnosti (Finska); KNUA (Seoul, Koreja); Nacionalnog kazališta Grčke; Atenskog Epidavros Festivala (Grčka); Taipei Arts Festivala; te kao dio projekta BEYOND s Emiom Grecom i Co (Nizozemska), itd., kao i na mnogim sveučilišnim programima profesionalnog obrazovanja glumaca.

Zarrilli je također poznat po svom radu s indijskim plesačima / koreografima. Surađivao je s bharatanatyam plesačem i koreografom Gitanjaliom Kolanadom osmislivši dva velika solo nastupa s međunarodnim turnejama: Walking Naked i The Flowering Tree , oba premijerno prikazana u Chennaiju, a potom i na međunarodnoj sceni u Mumbaiju, Londonu, Seulu, Torontu i u drugim gradovima. S umjetničkom ravnateljicom / koreografkinjom Stellom Subbiahom iz plesne skupine Sankalpam, Zarrilli je u Velikoj Britaniji režirao The Dance of the Drunkun Monk i …sweet…dry…bitter…plaintive, u sklopu Corporealities 2. Oboje su nastupali na nacionalnoj razini u Velikoj Britaniji, primjerice u London South Bank Centru i u Laban Theatre u Londonu.

Zarrilli je prvi zapadnjak koji se intenzivno obučio u kalarippayatu, indijskoj borilačkoj vještini iz indijske države Kerala. Bio je prvi nemalajali koji je dobio status gurukkal (majstorstvo) 1987. godine nakon što je živio / trenirao u Kerali sedam godina.

Kao znanstveik, Zarrilli ima dug i ugledan staž. Između 2010. i 2016. bio je istraživač u Međunarodnom istraživačkom centru „Interweaving Performance Cultures“ na Freie Universität u Berlinu.

Trenutačno dovršava novu autorsku knjigu pod naslovom (Prema) fenomenologiji glume - (toward) a phenomenology of acting) za Routledge Press u Londou, a suurednik je i knjige Interkulturalna gluma i trening glumca/izvođača (Intercultural Acting and Actor/Performer Training, Routledge Press)

Za knjigu Psihofizička gluma: interkulturalni pristup nakon Stanislavskog (Psychophysical Acting: an intercultural approach after Stanislavski , Routledge Press, 2009) dobio je nagradu za najbolju knjigu godine u 2010. godini od ATHE – centralne američke kazališne organizacije. Izdavačka kuća Bookman Press iz Taipea, 2014. godine objavila je navedenu knjigu u prijevodu na mandarinski jezik.

Osim već spomenutih naslova objavio je i: Kad se tijelo pretvori u oči (When ‘the body becomes all eyes’, Oxford University Press); Katakali ples-drama: gdje igraju bogovi i demoni (Kathakali Dance-Drama: Where Gods and Demons Come to Play , Routledge Press). Uredio je sljedeće naslove: Gluma ponovno promišljena (Acting Reconsidered, Routledge Press); Azijske borilačke vještine u treningu glumaca (Asian Martial Arts in Actor Training). Koautor je knjige: Indijsko kazalište: tradicije izvedbe (Indian Theatre: Traditions of Performance, University of Hawaii Press). Zarrillijevi radovi objavljeni su u brojnim znanstvenim časopisima, uključujući TDR, Theatre Journal, Contemporary Theatre Review, Performance Research.

Prije nego što se preselio u Veliku Britaniju, Zarrilli je bio ravnatelj Azijskog / Experimentalnog kazališnog programa na Sveučilištu Wisconsin u Madisonu gdje je bio profesor kazališta i dramske umjetnosti, folklora i južnoazijskih studija. Također je predavao na NYU, Sveučilištu Northwestern, Sveučilištu Surrey, i na brojnim drugim sveučilištima.