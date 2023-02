Opraštala mu je kurbanje, oženio ju je na prevaru: 'Cijela Dalmacija je spomenik Smoji'

Lepa Smoje bila je njegova supruga, ali i muza, oženio ju je na prijevaru, a ona mu je opraštala nevjeru – „Velo misto“ bila je velika serija, dugo se snimala, a glavno mjesto radnje bio je splitski Voćni trg. Kako je bilo nemoguće da mjesecima Voćni trg u Splitu bude zatvoren, u Zagrebu su ga rekonstruirali u sportskoj dvorani i tamo se snimalo. Smoje je bio nekoliko mjeseci u Zagrebu, trebalo je u hodu mijenjati scenarij. I u to vrijeme se spetljao s jednom asistenticom na televiziji. Lepa je to doznala i jedan dan bane na set. Uletjela je ženi: „Štraco, kurbetino”, a ova i ne zna tko joj se obraća pa joj kaže: „Ne možete tako, kaj je vama, ja sam jedna dama, morate znati mene je i gospon Smoje jebo...” Eeeej... To je bilo za pohvalit’ se, nije on bilo tko. Što je najvažnije, Lepa mi je to ispričala. Kaže: „Ima Smoje dobar komad za druge, al’ ima i za mene!” Eto, takav je bio njihov život – smije se kroz suze Feđa Klarić.