Nik Titanik: "Idemo u borbu i nema predaje. Ovakve stvari se ubuduće ne smiju događati"

Da je protiv njega podignuta privatna kaznena tužba, izvijestio je jučer čuveni hrvatski karikaturist Nikola Plečko, poznatiji kao Nik Titanik. Naime, bivši direktor sigurnosti i član Uprave GNK Dinamo Krešimir Antolić našao se uvrijeđen trima karikaturama Nika Titanika objavljenima u sportskom prilogu novina 24 sata, zbog čega je najprije tužio taj list, a sada i samog autora karikatura.

Plečko, čiji urnebesni radovi zabavljaju hrvatsku javnost već dugi niz godina, ovo je nazvao nezabilježenim slučajem u cjelokupnoj hrvatskoj povijesti koji bi, bude li eventualno na sudu proglašen krivim, mogao poslužiti kao opasan presedan za sve buduće slučajeve u kojima se kritiziraju djela javnih osoba. Time će, kazao je, znatno biti ugrožene medijske i demokratske slobode u Hrvatskoj te ograničen slobodan rad svih karikaturista, humorista, satiričara, stand-up komičara, fotomontažera i drugih sličnih umjetnika, ali i svih novinara koji kritički pišu o javnim osobama i temama važnima za javnost.

– Krajem prošle godine dobio sam poziv na sud kao svjedok u slučaju tužbe Krešimira Antolića protiv 24 sata zbog te tri moje karikature. Ročište je bilo u siječnju 2023. i to je bilo to. Imam informaciju da je na tom prvom stupnju sudac presudio u njegovu korist što me, moram reći, nimalo ne iznenađuje te znam da je odvjetnik 24 sata uložio žalbu na presudu, ali s ostalim detaljima tog slučaja nisam upoznat. No u travnju ove godine saznajem da je Antolić tužio i mene privatno, na Kaznenom sudu, zbog te iste tri karikature. Prvo je ročište trebalo biti u lipnju, ali odgođeno je zbog štrajka sudskih službenika i, eto, sada je zakazano za 7. studenoga – objasnio nam je kontekst događanja Nikola Plečko.

Tri sporne karikature na kojima su, među ostalima, prikazani Antolić, Zdravko i Zoran Mamić, satirizirale su situaciju unutar Dinama u jeku pandemije koronavirusa u ožujku 2020. godine te, kako je kazala Plečkova odvjetnica Vanja Jurić, bavile su se javnim osobama i stanjem u najvećem zagrebačkom nogometnom klubu, problematizirajući temu od javnog interesa i događaje o kojima se vodila široka javna rasprava i sigurna je da će se u postupku dokazati da se ne radi o kaznenom djelu, već o dopuštenom načinu iznošenja kritike.

"Karikature bavile su se javnim osobama i stanjem u najvećem zagrebačkom nogometnom klubu, problematizirajući temu od javnog interesa i događaje o kojima se vodila široka javna rasprava i sigurna sam da će se u postupku dokazati da se ne radi o kaznenom djelu, već o dopuštenom načinu iznošenja kritike" kaže Plečkova odvjetnica Vanja Jurić Foto: Nik Titanik

– Kriminaliziranje karikatura i očite satire pokazuje nerazumijevanje za osnove slobode izražavanja i standarde koji bi morali biti temelj bilo kojeg naprednog društva, kakvim se predstavljamo. Ovakvi postupci teško su opterećenje i za novinare i za umjetnike koji se, kroz svoje forme, bave važnim društvenim pitanjima. Ne smijemo dozvoliti da postanu nešto što smatramo uobičajenim – izjavila je Jurić.

Foto: Nik Titanik

– Idemo u borbu i nema predaje. Želimo dokazati da smo u pravu i u krajnjoj liniji pokušati osigurati da se takve stvari ubuduće ne događaju, odnosno da svi, i novinari i mi koji se bavimo humorom i satirom, više ne dolazimo u ovakve situacije – zaključio je Nikola Plečko.