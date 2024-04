"Nije čudo da je jučer blizu njegovog Nikšića bio potres. Možda se tako zemlja oprašta od svog velikana"

Od jednog od najvećih filmskih redatelja s naših prostora, Veljka Bulajića, koji je preminuo u 97. godini, opraštaju se brojni prijatelji, kolege i obožavatelji njegovog djela.

"Kada ti plakat za film radi Picasso onda ne treba niti govoriti kolika je veličina bio naš Veljko. Zahvalan sam i sretan na svo vrijeme provedeno u razgovoru s njim i na gostoprimstvo koje mi je pružio. Za takve veličine kažu da su planine i Veljko je bio naša redateljska planina, naša Himalaja. Nije niti čudo da je jučer, u vrijeme kad je otišao, u njegovoj rodnoj Crnoj Gori, blizu njegovog Nikšića bio potres. Možda se tako zemlja oprašta od svog velikana" napisao je redatelj Danilo Šerberdžija.

"Sigurno jedan od najznačajnijih jugoslovenskih reditelja. Bio je strasni sineasta jedne posebne generacije koja je živjela za film i slavila filmsku umjetnost. Mnogo su učinili za našu istoriju filma; dugujemo im beskrajnu zahvalnost i poštovanje" kazao je redatelj Dino Mustafić.

Sigurno jedan od najznačajnijih jugoslovenskih reditelja. Bio je strasni sineasta jedne posebne generacije koja je živjela za film i slavila filmsku umjetnost. Mnogo su učinili za našu istoriju filma; dugujemo im beskrajnu zahvalnost i poštovanje. https://t.co/FxXKkRNJ5r — Dino Mustafic (@MdinoDino) April 3, 2024

"Kao dječarac od desetak godina stajao sam s bakom u zoološkom vrtu kod kaveza s lavovima. U jednom trenutku baka se sagnula prema meni i s najdubljim poštovanjem rekla da pogledam čovjeka koji stoji pored nas. Pogledao sam ga, a ona je rekla: "To je Veljko Bulajić, filmski režiser". Tada sam shvatio da je cijenjeno biti filmski režiser, a još više ako ste Veljko Bulajić. Kasnije je isti Veljko osobno odigrao neke od krucijalno važnih uloga u mom životu. Pomogao mi postati to što jesam i zadnjih 30 godina do posljednjeg trenutka gajio iskrenu blagoonaklonost prema meni i svemu što radim. Ostali smo bez velikana kojeg nova država nije držala na mjestu koje mu pripada. Puno hvala, dragi Veljko. Najdublja sućut obitelji" prisjetio se filmski i televizijski redatelj Arsen Oremović.

"Izgubili smo prijatelja i velikana svjetske kinematografije.Imao sam čast surađivati s Veljkom posljednih pet godina. Borili smo se do kraja da izvučemo njegov nedovršeni film. Bio je neumoran, a na svakom susretu bi na pitanje 'Kako smo, Veljko?' odgovorio 'Borbeno!'. Toga se držao do zadnjeg daha. Nedostajat će mi tvoje česte posjete i prijateljstvo, dragi Veljko. Njegovoj obitelji i prijateljima izražavamo iskrenu sućut," rekao je ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra Chris Marcich.

"Veljko me uveo u svijet filma, dao zeleno svjetlo da mu asistiram kao volonter režije na filmu "Visoki napon",sniman u zagrebačkoj tvornici Rade Končar. Bio je to moj prvi susret smagijom filmske umjetnosti i prilika da učim,gledam kako rade, pričam i surađujem s velikim zvijezdama Yu filma: Božidarkom Frajt,Milanom Štrljićem, Batom Živojinovićem, Ljubišom Samardžićem,Vanjom Drachom, Zvonkom Lepezićem, Mijom Oremović, Reljom Bašićem...

Surađivali smo decenijama, pričali,radili intervjue,bio sam na njegovim snimanjima, svim galpremijerama....

Fascinirao me ogromnom energijom, slonovskom memorijom, britkošću,šarmom, duhovitošću, toplinom,gotovo očinskom i zaštitničkom...Čuli smo se jedne nedjelje prije dva mjeseca i dogovarali da dođem na kavu k njemu doma.,kad miu bude malo bolje...Nismo je stigli popiti.

Nadam se da će se pronaći opcija da njegov posljednji, nedovršen film "Escape to the Sea" bude javno prikazan,makar i tehnnički i postprodukcijski nedovršen. Ponudio mi je da preuzmem PR filma, no to zbog produkcije nije bilo izvedivo. Nažalost. Veljku bi to da film bude javno prikazan ,kao i ekipi, mnogo značilo " od Bulajića oprostio se Boris Homovec, zahvalivši se redatelju na svim filmovima, druženjima i divnim zajedničkim uspomenama.