Ne osjećam nikakav trijumf jer je kulturni kontekst ironičan

Tko bi rek’o čuda da se dese. Danas sasvim sigurno najuglednija hrvatska književnica u inozemstvu (samo na engleskom jeziku ima petnaestak objavljenih knjiga) Dubravka Ugrešić konačno je primila prvu hrvatsku literarnu nagradu od 1990. godine. Kocka je pala na uglednu nagradu tportala za najbolji roman koja je dodijeljena jedanaesti put, i to na velikoj svečanosti u zagrebačkom Muzeju suvremene umjetnosti kojom je obilježeno i petnaest godina tportala. Svoju prvu hrvatsku nagradu u posljednjih četvrt stoljeća Dubravka Ugrešić izborila je romanom “Lisica”, koji joj je objavila Fraktura prošle godine.

Ovo je nepismena sredina

– Ne osjećam nikakav trijumf s obzirom na kontekst jer je kulturni kontekst u kojem dobivam nagradu duboko ironičan. Nemojmo se šaliti. Ovo je nepismena sredina i ona u posljednjih dvadeset i pet godina postaje sve nepismenija i nepismenija. Ja naravno nisam odbila tu nagradu niti bih to ikada učinila jer postoje napori pojedinaca, a to je taj žiri koji čita, to je napor da jedna nagrada koliko-toliko uspostavlja nekakav kontinuitet te hrvatske književnosti i da diže standarde, što je vrlo lijepo. Ali ovaj je opći birokratski i inače cijeli kontekst nepismen. Tu je i situacija u obrazovanju, i to od osnovne škole pa do fakulteta, stanje u književnoj kritici... Stvarno nemam razloga za trijumf – izjavila je za Večernji list u sveopćoj buci svečarske dodjele u MSU Dubravka Ugrešić kojoj je na nagradi, među ostalima, čestitala i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.

A koliko je Dubravka Ugrešić sa svoje amsterdamske adrese upoznata s djelima pisaca koji su se ove godine natjecali za nagradu tportala, a nije tajna da je u konkurenciji bio rekordni broj od čak šezdeset i četiri naslova.

Šmajserom po svakidašnjici

– Nešto pratim, ali ja djela vrednujem u odnosu na kontekst. Mogu imati svoje favorite koje nitko ne primjećuje. Među njima je, na primjer, Damir Avdić. Zašto? Zato što praši po toj svakidašnjici kao šmajserom. On govori istinu. Može to biti Sinan Gudžević koji piše kolumne u Novostima. Razlog za to njegov je jezik, izuzetno bogat jezik kakvim nitko u Hrvatskoj ne vlada osim njega. Tu su i neki hrabri ljudi koji imaju svoj autentični izraz. To me više fascinira nego neki imitativni romani kojih ima gomila i koji se pokušavaju uklopiti u taj tzv. mainstream i u tu čitljivu književnost – rekla je u više nego kratkom razgovoru za Večernji list Dubravka Ugrešić, koja je u finalu tportalove nagrade bila s Koranom Serdarević (roman “Eksperiment Irene Tot”), Ivicom Prtenjačom (roman “Tiho rušenje”), Zoranom Roškom (roman “Minus sapiens”) i Juricom Pavičićem (roman “Crvena voda”).

Predsjednik žirija i kazališni redatelj Ivica Buljan rekao je na dodjeli da je “Lisica” izvedbom i poetikom potpuno suvremen roman koji obnavlja neke “starinske” vrijednosti: ponajprije vjeru u moć umjetnosti i moć “heretika i sanjara” koji – iako stoje na marginama društva – tu umjetnost stvaraju.

U stručnom žiriju bili su još i Ursula Burger, Jadranka Pintarić, Miroslav Mićanović i Katarina Luketić.