Najbolji njemački glazbenici svirat će hrvatske skladbe

Na konferenciji za medije predstavljen je poseban koncert ciklusa Lisinski subotom – 22. veljače na pozornici će snage udružiti Orkestar Minhenskoga radija, Zbor Bavarskoga radija, vokalni solisti: sopranistice Kristina Kolar i Marija Kuhar Šoša, mezzosopranistica Annika Schlicht, tenor Eric Laporte, baritoni Matija Meić i Ljubomir Puškarić te naša proslavljena pijanistica Martina Filjak koji zajedno čine vrhunsku hrvatsko-njemačku reprezentaciju, predvođenu maestrom Ivanom Repušićem.

„Ova dva projekta od iznimne su važnosti za hrvatsku kulturu i glazbenu umjetnost. Oni su rezultat posebnih okolnosti i puno se toga trebalo poklopiti da se oni realiziraju. Kada bismo se poslužili rječnikom astronoma, onda bismo mogli reći da se ovdje radi o jednoj posebnoj zvjezdanoj konstelaciji. No, to nije splet okolnosti, već izvrsno osmišljeni i provedeni projekti koji nikako nisu puki slučaj. Postoji niz ljudi i institucija koji su ih prepoznali - prije svega Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Ured za kulturu Grada Zagreba, kojima ovim prilikom zahvaljujemo.“, izjavio je Davor Merkaš, urednik u Muzičkom informativnom centru Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog.

Maestro Repušić poznati je promicatelj hrvatske glazbene kulture i tradicije u svijetu, jer na najvećim svjetskim pozornicama izvodi djela velikih hrvatskih skladatelja, a ove će subote u Lisinskom ravnati djelom "Hrvatski glagoljaški rekvijem za soliste, mješoviti zbor i simfonijski orkestar" Igora Kuljerića.

„Kad smo saznali da će Hrvatska predsjedati Europskom unijom, a nakon nje će istu poziciju preuzeti Njemačka, naravno da sam odmah imao ideju kako objediniti ova dva svijeta. Djelo "Hrvatski glagoljaški rekvijem" nismo odabrali samo da spojimo hrvatsko djelo sa stranim izvođačima, već Orkestar Minhenskoga radija dvadeset godina njeguje jedan poseban ciklus, „Paradisi Gloria“. Radi se o ciklusu koji njeguje sakralnu glazbu 20. i 21. stoljeća. Naravno da je Kuljerićev rekvijem djelo koje savršeno odgovara tom profilu ciklusa.“, izjavio je maestro Ivan Repušić.

Jedno od njegovih najnovijih dostignuća je i objava spektakularnoga novog diskografskog izdanja koje sadrži snimku opere "Ero s onoga svijeta" Jakova Gotovca, objavljenog u produkciji njemačkoga nakladnika cpo, u interpretaciji Orkestra Minhenskoga radija, istaknutih hrvatskih solista i Zbora Hrvatske radiotelevizije.

„Ovo nije uobičajen projekt, to je uistinu poseban projekt. Uvijek rado ponavljam da glazba povezuje ljude i nadilazi granice. Drago mi je što ljudi diljem svijeta sada mogu otkriti ovu fantastičnu glazbu, koja im je do sada sigurno bila nepoznata.“, izjavio je Martin Wagner, ravnatelj Bavarskoga radija.

„Radujem se što sam ponovno ovdje u Lisinskom, bio sam prije godinu dana, kada smo predstavili djela Borisa Papandopula. Mislim da je cpo etiketa koja je do sada objavila puno izdanja s djelima hrvatskih skladatelja. U Hrvatskoj su oni uistinu poznati, no u Njemačkoj ih publika ne poznaje najbolje, zato su ovakva izdanja od neizmjerne važnosti kod očuvanja i otkrivanja hrvatske kulture i tradicije.“, izjavio je Burkhard Schmilgun, producent diskografske kuće cpo.

„Sjećam se trenutka kada mi je pristupio maestro Repušić, i za mene je on taj koji je sve to isplanirao, realizirao, upregnuo sve kotačiće u ovom projektu. Jednako kao što to radi s glazbenom izvedbom, tako je odradio organizacijski posao, što je meni uistinu bilo zapanjujuće, s obzirom na to koliko on obaveza ima. Zahvaljujem svima na pomoći na realizaciji, zajedničkim snagama smo uspjeli ostvariti ovaj projekt - i koncertna izvedba u Minhenu i objavljen nosač zvuka. Suradnja je bila uzorna u svakom segmentu i ne znam koju više pohvaliti.“, izjavila je Ivana Kocelj, rukovoditeljica Radne jedinice Glazba, HRT-a.

„To je i blagoslov i prokletstvo. Naravno da svi stremimo nekim idealnim uvjetima, što se snimanja tiče, ali možda bi u studiju snimka ispala sterilnija, jer publika je dio cjelokupne atmosfere. Ona vam daje dodatnu inspiraciju, dodatni naboj. Maestro Repušić je izuzetan motivator. Uz fantastičan orkestar, zbor i soliste, ovo je toliko zahtjevna partitura, da nije toliko dobar motivator, siguran sam da finalan proizvod ne bi bio ovako dobar.“, izjavio je naš proslavljeni tenor Tomislav Mužek.

Ivan Repušić, jedan od najuspješnijih hrvatskih dirigenata novoga naraštaja, tako je ostvario svoj san, a usto će u Lisinskom dobiti čast u povodu predsjedanja Hrvatske Vijećem Europske unije ravnati dvama Beethovenovim djelima - "Uvertirom Leonora br. 3 u C-duru, op. 72a" te "Fantazijom u c-molu za glasovir, soliste, zbor i orkestar, op. 80, Zborska".

Bogat i uzbudljiv glazbeni program obavijen nacionalnim ponosom bit će jedan od vrhunaca aktualne sezone Lisinski subotom.