Scena Ribnjak na svježi proljetni zrak iznosi #opasnoodlični kulturni program za sve uzraste i lufta svoje najbolje popuste!

Luftanje Scene Ribnjak odnosno mjesec popusta i razmjene znanja nezavisne izvedbene scene održat će se od 5. do 27. travnja na Sceni Ribnjak. U zelenom centru Zagreba ovog travnja pogledajte najbolje predstave za djecu i odrasle, koncerte, kultne Disney animirane filmove i besplatan glazbeno-scenski performans Luftanje rezidenata.

Scena Ribnjak postaje i mjesto kreativne razmjene i razmjene znanja na izvaninstitucionalnoj izvedbenoj sceni pa tako u travnju pokreće program Ovisni o nezavisnom – besplatnu „savjetaonu“ za sve umjetnike/ce i kulturne radnike/ce, a razgovore će provoditi profesionalci/ke iz polja dramskih, glazbenih i plesnih umjetnosti. Također, organiziramo radionicu Osnove produkcije na nezavisnoj sceni te otvaramo prijave za ciklus radionica Lutka-Film-Kazalište koju vode naši rezidenti Lutkarska organizacija koju fakat trebamo, a održavat će se svake subote u 11 sati od 20.4. do 8.6., naglasila je voditeljica Scene Ribnjak, Katarina Krešić.

Foto: Scena Ribnjak

EMPIRIA TEATAR _DIGITALNO SAMA - predstava

Digitalno sama Dine Vukelić drama je o fragmentiranom (post)modernom ženskom subjektu, kroz kazališnu izvedbu osmišljena kao one girl show u izolaciji. Monodramu je režirala Iva Srnec Hamer, a igra Petra Svrtan.

KULTNI DISNEY NA SCENI RIBNJAK_ Tuškanac u gostima - projekcije

Osim u povijesti animacije i svjetskoj pop kulturi, Disneyjevi crtići posebno mjesto zauzimaju ponajprije u srcima milijuna gledatelja odraslih uz maštovite avanture likova koji su nas zabavljali, ali i učili hrabrosti, upornosti, iskrenosti i ljubavi. Omiljeni animirani filmovi sinkronizirani su na hrvatski jezik, a prikazuju se subotama u 11:00 od travnja do lipnja.

TENA NOVAK VINCEK_ MUZIKA PRISUTNOSTI - koncert

Obljetnički koncert violinistice Tene Novak Vincek s Dinom Katnić, Nevom Begović i gostima obilježava 10(+) godina autorskog stvaralaštva. Tema večeri je prisutnost i podizanje svijesti o tome koliko smo prisutni kao izvođači i kao slušatelji.

LILA_Lutkarska organizacija koju fakat trebamo

Klaunsko-lutkarska predstava za djecu (4+) predstavlja nam LiLu, koja je zapravo slična svakom djetetu – spava, doručkuje i pere zube, ali sve to čini na osebujan način – služeći se klaunovskom logitom. No nekada čini i nesvakidašnje stvari – hrva se s pčelama, pokušava plesno preračunati kilometre u lilometre i škaklja oblake do posljednje kapi kiše.

LUFTANJE REZIDENATA_glazbeno-scenski performans rezidenata Scene Ribnjak

Ovogodišnji rezidenti Scene Ribnjak su #opasnoodlični, a 12.4. će vam predstaviti šarenu lepezu svog glazbenog, kazališnog, plesnog i multimedijalnog umjetničkog rada i istraživanja. Na jednu večer otvaraju vrata svoje kuće bez ključa svima vama uz neponovljiv performans i ponovljivo druženje.

FAKin Teatar _TONČEK I BARBARA

Tonček voli gađati vrapce. Barbara obožava životinje. Tonček voli skakati po lokvama. Barbara se ne voli prljati. A kad se Barbari izgubi maca u tim Zlomislićima u kojima joj se ništa ne sviđa, naletjet će na Tončeka i oni će jedno drugo poučavati kako se: penje po drvetu, dopisuje na mobitel, preskače potok, voli životinje. I, najvažnije, kako ne zlostavljati druge. Predstavu za djecu (3+) prema tekstu Kristine Kegljen i Sare Stanić režirala je Nika Bokić, a igraju Anica Kontić i Matej Đurđević.

OSNOVE PRODUKCIJE NA NEZAVISNOJ SCENI - radionica

Radionica će pružiti polaznicima uvid u glavne produkcijske, administrativne i strukovne informacije koje su važne za poznavanje u profesionalnom radu svakog umjetnika/ice, radnika/ice u kulturi koji/a djeluju u polju izvedbenih umjetnosti. Između ostalih odgovorit će na pitanja zašto je važno postati član/ica strukovne udruge; koje su pogodnosti HZSU članstva; koje su vrste i elementi ugovora; kako izračunati neto/bruto iznose i što oni uključuju; što su to umjetničke organizacije, što je samostalna djelatnost i koji su drugi oblici poslovne registracije; itd. Radionicu vodi producentica Nina Križan.

TEATAR POCO LOCO_ Priča mi se priča: DJED I NAJVEĆA REPA U SVEMIRU

Djed i baka su tužni jer repa nije rodila. Što sad? Odluče posaditi Genijalno Mega Ogromno zrno i tako se konačno osladiti repicom. Ali jao! Iz tog neobičnog zrnarepa ne prestaje rasti sve dok ne preraste čak i planet Zemlju! Svi se čude. Čudi se djed, čudi se baka, čude se susjedi, čude se kumovi, čude se kokoši, krave, mačka, pas, pilići, purani, ma baš svi! Koncertno čitanje bajki uz glazbu i ilustracije uživo (3+) režirala je Renata Carola Gatica.

JURA RUŽA _MORPHIN'

Predstava koncepta i izvedbe Jure Ruže inspirirana je stvarnim videozapisima sa TikToka. Kroz fregmentaciju i kolažiranje govora i pokreta iz pojedinih videa i njihovim ponovnim uvezivanjem, cilj izvedbe je simulirati princip internetskog algoritma.

OVISNI O NEZAVISNOM – savjetaona – cijeli mjesec

Pozivamo sve umjetnike/ce i kulturne radnike/ce da se prijave na besplatne individualne konzultacije za svoje projekte, sumnje, želje i pozdrave u polju ostvarivanja i produciranja vlastitih projekata na izvaninstitucionalnoj izvedbenoj sceni.

Posjetite naš ured za organiziranje ideja online ili uz kavu na Ribnjaku.

Nakon što podnesete prijavu, spojit ćemo vas s osobom za razgovor, s kojom ćete interno dogovoriti termin sastanka.

Prijavite se ovdje: https://forms.gle/4xmGW7UrxQkZ1PyE9