Mia Pećina: Film moramo njegovati jer donosi milijune

Blockbusteri snimani u Hrvatskoj više nisu dalek san – bilo da je riječ o najkomercijalnijim filmovima kao što su “Mamma Mia” i “Ratovi zvijezda” ili o omiljenim serijama poput “Igre prijestolja”, sve češće na ekranima gledamo prizore iz naše zemlje. U produkciji Igora Nole, primjerice, u Hrvatskoj se trenutačno snima film “The Hitman’s Wife’s Bodyguard” sa Salmom Hayek, Samuelom L. Jacksonom i Ryanom Reynoldsom zbog kojeg je prošli tjedan na igralište iza zagrebačkog muzeja Mimara sletio helikopter. Na filmu je angažirano 390 članova ekipe i 70 kaskadera, a zbog akcijskih scena morali su zatvarati i cijele ulice. O toj vrsti zahtjevnih produkcija, ali i o svemu drugome što će se snimati u Zagrebu, od sada bi se trebao brinuti Filmski ured grada Zagreba koji vodi producentica Mia Pećina.

Povratak zlatnog doba

– Zagreb ima filmsku tradiciju koja seže još u zlatnu povijest Jadran filma. Zahvaljujući trudu naših producenata i poreznim poticajima, našim ulicama sada ponovno kroče neka od najvećih imena iz svijeta filma. Ogromna je prednost što svaka zagrebačka četvrt ima drukčiju arhitekturu i atmosferu, zbog čega im možemo ponuditi vrlo različite filmske setove na relativno malenom prostoru. Stranci to cijene, a mi dobivamo unosan posao jer plaćanjem smještaja, hrane i drugih davanja oni pune i gradski i nacionalni proračun. Od stranih filmaša profitiraju i naši filmski radnici i poduzetnici. Samo hotel Westin lani je tako uprihodio gotovo pola milijuna kuna – započela je Mia Pećina, objašnjavajući zašto je produkcijama koje u Hrvatskoj zapošljavaju stotine ljudi važno imati jednu točku na kojoj će rješavati sve, od vatrogasnih vozila i hitne pomoći do smještaja i lokacijskih dozvola. U uredu je trenutačno zaposleno troje ljudi, a osim o velikim inozemnim projektima, brinut će se i o potrebama stranih televizijskih ekipa, kao i domaćih filmaša koji će snimati na ulicama glavnog grada.

– Svi koji žele snimati u Zagrebu prvo će morati prijaviti svoj projekt nama, putem online formulara. U protivnom jednostavno neće moći snimati. Tako se to radi svuda u svijetu. U osmišljavanju našeg načina rada najviše smo se vodili primjerom i savjetima bečkog filmskog centra – otkrila nam je Mia Pećina.

Osim pružanja servisnih usluga, kaže, mnogo će ulagati u promociju Zagreba kao filmske lokacije, a nada se da će uskoro svi veći hrvatski gradovi imati svoje filmske urede. Do sada ih postoji nekoliko, a producenti procjenjuju da se na svaku uloženu kunu zajednici izravno ili neizravno od filma vrati oko 16 kuna.

Mia Pećina u Hrvatskoj je do sada pokretala Weekend Media Festival i Dane komunikacija te filmske festivale Libertas i Fantastic, a u SAD-u je radila na TV projektima. Ovo će joj biti prvi put da se filmom bavi kao službenica Grada pa nas je zanimalo strahuje li od upliva lokalne politike u svoj resor. Postavlja se i pitanje koliko će dolaziti do preklapanja između ingerencija novoosnovanog gradskog ureda i posla koji putem već etabliranog projekta Filming in Croatia provodi HAVC, koji je do sada imao i dužnost promoviranja poreznih olakšica kao ključnog državnog poticaja za strane filmaše.

– U HAVC-u smo naišli na veliko razumijevanje i podršku, kao i u Gradu Zagrebu. Gradonačelnik Bandić čak je rekao na javnom predstavljanju Filmskog ureda da mu je laknulo što će napokon svi ti filmaši zvati nekoga drugoga, umjesto da njega povlače za rukav – rekla nam je Mia Pećina.

Trošak se još ne zna

I zaista, jučerašnjim “all stars” predstavljanjem njezina ureda, koji se simbolički nalazi u prostorijama HAVC-a umjesto u prostorijama Grada kao osnivača, filmaši i političari poslali su snažnu poruku zajedništva nakon mučnog perioda obilježenog problemima u HAVC-u, ali i obračunom između Bandića i kina Europa, koje je dom brojnih domaćih festivala.

I ravnatelj HAVC-a Cris Marcich naglasio je da je bilo vrijeme da Zagreb dobije svoj filmski ured. Na pitanje koliko će to koštati građane Zagreba, Bandić jučer nije znao ili želio odgovoriti, ali novinarima je obećao da će ih o rezultatima njihova rada redovito izvještavati.