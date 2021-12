Krimić po starinskom receptu: lukavo smišljen zločin i još lukaviji lov na zločinca

Ime Tess Gerritsen najpoznatije je ljubiteljima kriminalističkih televizijskih serija u kojima su istražiteljice žene jer je po motivima njezina književnog serijala snimljena popularna serija “Cure na zadatku” u kojoj najsloženije istrage zajedno vode detektivka Jane Rizzoli i doktorica, patologinja Maura Stiles. I ovaj novi roman iz tog serijala “Umri dvaput” (Mozaik knjiga, urednica Hana Vunić, prijevod Dado Čakalo, 139,90 kuna) nastavlja njihovu zajedničku priču, a vješte i iskusne istražiteljice ovdje pokušavaju uloviti okrutnog ubojicu, koji je nakon divljih zvijeri počeo loviti ljude. Jedini put do njega vodi kroz zapetljanu mrežu koja povezuje aktualne događaje u Bostonu i ubojstva koja su se dogodila šest godina prije toga u srcu afričke savane, na safariju koji je trebao biti čista zabava, da bi u konačnici postao čisti horor. Taj pokolj u Africi uspjela je preživjeti samo jedna žena, ali neće biti lako doći do nje jer dobro je skrivena od ubojice i cijelog svijeta.

Bez da otkrivamo detalje priče koja čitatelja drži napetog doista do zadnje stranice, romana za koji je čak i velika Karin Slaughter rekla: “Fantastično je kako te uvuče i ne pušta”, treba reći da je knjiga kao stvorena za neko kišno-snježno zimsko poslijepodne. No nema tu neke lijepe književnosti, odlomaka koji plijene rečenicama koje osvajaju stilom pisanja, a nema ni duboke psihologizacije likova. Ovo je tip romana koji se čita brzo i u prvom redu služi za čistu zabavu, naravno ljudima koji to vole.

Naravno, zadnjih smo godina navikli na posve drugačije krimiće, one koji kroz priču o zločinima donose priču o anomalijama suvremenog društva, ali ponekad se treba vratiti i u prošlost kriminalističkih romana, jer, ruku na srce, ni samoj kraljici krimića, velikoj Agathi Christie, nikada nije palo na pamet da njeni romani moraju biti nešto više odlukavo smišljenog zločina i još lukavije potrage za zločincem. Ovdje čitatelj ima baš to, a Tess Gerritsen ga, baš kao i Christie, nekoliko puto navede na krivi put.