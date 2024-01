Iz predstave je nestao sav feminizam, kao i iz Hrvatske

Marko Torjanac, osnivač Planet Arta, za novi je naslov odabrao djelo "Thelma i Louise". On ga je adaptirao i režirao te je ono u verziji prilagođenoj hrvatskoj stvarnosti postalo "Tere i Luce". Glavne su junakinje dvije žene koje se bore za dostojanstven život u našoj kapitalističkoj i postprivatizacijskoj svakodnevici, a čine to radeći kao njegovateljice. I sve se promijeni jednog jutra kada im se učini da je neki samo mrvicu lakši život nadohvat ruke. I stoga ekipa predstave pita: "A što biste vi učinili?"

Torjancu treba priznati da "Tere i Luce" funkcioniraju, da publika u njegovim junakinjama prepoznaje naše sada i ovdje. No, kako to prečesto biva, sam kraj predstave zapravo su dva kraja. Za cjelinu priče bilo bi mnogo bolje da završi eksplozijom. Svi kasniji novinski naslovi pretjerano su "zakucavanje".

Možemo se složiti s tezom da živimo u društvu u kojem kradu (gotovo) svi, tj. svi koji bahato misle da mogu proći bez posljedica. Čak i da često tako i biva. Upitna je poruka da opća krađa i otimačima amnestiraju junakinje koje su ukrale malo i to skupo platile. Također velika je šteta što je iz priče nestao sav feminizam, koji je važan dio filma, ali tako je taj isti feminizam nestao iz Hrvatske, gdje je sveden na sastavni dio profila na društvenim mrežama, istih onih koji nude lažnu sliku života i stvarnosti.

No, unatoč tim manama, "Tere i Luce" predstava je koju će publika obožavati i to prije svega zbog dvije odlične glumice koje se vrhunski dopunjuju u zajedničkoj igri. One su Anja Šovagović Despot i Nataša Janjić Medančić i zaista ih treba pogledati u prvoj velikoj kazališnoj suradnji.