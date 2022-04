Hrvoje Hribar novi ravnatelj Kulturno informativnog centra

Hribara je za ravnatelja jednoglasno predložilo Upravno vijeće KIC-a, ustvrdivši da je kroz program i intervju pokazao zavidnu razinu upućenosti u programe i izazove pred kojima se nalazi KIC kao i jasnu viziju razvoja institucije u naredne četiri godine. Hribar će s 11. svibnjem na dužnosti ravnatelja KIC-a zamijeniti Petra Bujasa kojemu mandat istječe dan prije. Gradska skupština je za ravnateljicu Centra za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust imenovala Natašu Popović, diplomiranu inženjerku grafičke tehnologije, s 9. svibnja na četiri godine.

Povjerenstvo je utvrdilo da su na natječaj u roku pristigle dvije prijave - Nataše Popović, vršiteljice dužnosti ravnatelja i Valerije Macan Lukavečki. Odbor za izbor i imenovanja Gradske skupštine utvrdilo je da Valerija Macan Lukavečki nije ispunila uvjete jer nema najmanje pet godina radnog iskustva u djelatnostima kulture. Odbor je utvrdio da Nataša Popović ispunjava sve uvjete te je predložio Gradskoj skupštini da ju imenuje za ravnateljicu. Smatra da je Nataša Popović u svom ravnateljskom mandatu u prethodne četiri godine (2017.-2021.) pokazala iznimne rukovoditeljske, upravljačke, organizacijske i komunikacijske sposobnosti. Pod njezinim ravnateljstvom Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust se profilirao kao prepoznatljiva gradska ustanova u kulturi s obzirom da je pridonijela razvitku kvalitetnih i suvremenih programskih noviteta.

Gradska skupština nije prihvatila prijedlog Upravnog vijeća Zagrebačke filharmonije da se za ravnatelja Zagrebačke filharmonije ponovno imenuje Mirko Boch, akademski muzičar violist, sa 6. lipnja 2022. na četiri godine. On je sa 6. lipnjem imenovan za vršitelja dužnosti ravnatelja Zagrebačke filharmonije do imenovanja ravnatelja po ponovljenom natječaju, a najduže do šest mjeseci. Za vršitelja dužnosti ravnatelja Kulturnog centra Travno, Gradska skupština je na prijedlog Upravnog vijeća tog centra, sa 16. svibnja imenovala sadašnjeg ravnatelja Josipa Forjana, magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti, do imenovanja ravnatelja po ponovljenom natječaju, a najduže do šest mjeseci.