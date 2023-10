FOTO Nakon trogodišnje pauze održana Sinjska noć: Priređena i humanitarna aukcija

Nakon trogodišnje pauze zbog okolnosti uvjetovanih pandemijom Covid-19 virusa, "Sinjska noć" ponovno je u, u organizaciji zagrebačkog Kluba Sinjanina, u Zagrebu okupila brojne Sinjanjane i Sinjanke. Središta zbivanja bio je hotel Sheraton, a sve je počelo svečanom dodjelom nagrade za životno djelo koju su hrvatskom akademiku i književniku Ivanu Aralici dodijelili gvardijan Svetišta Gospe Sinjske fra Marinko Vukman, sinjski gradonačelnik i saborski zastupnik Miro Bulj te predsjednik zagrebačkog Kluba Sinjanina, Davor Varenina.

– S gradom Sinjom i Svetištem Gospe Sinjske živim od prvih dana svog života. Moj djed bio je drvodjelac i kamenorezac, izučio je zanat u Americi i po povratku njegova se kći, odnosno moja majka, udala za mog oca, a on joj je za miraz izradio sobni namještaj. To su bili bračni te dječji krevet i dvije škrinje, ali izradio je i veliku sliku Gospe ispod koje je pisalo "čudotvorna Gospa Sinjska", i to je prvo što sam u životu pročitao i naučio napisati – prisjetio se Aralica.

Akademik Aralica, naime, laureatom je proglašen 15. kolovoza, na sam blagdan Velike Gospe, kada Sinjani slave i Dan grada, a ovogodišnja Sinjska noć činila se idealnom prilikom da mu se nagrada i uruči.

– Iznimna mi je čast da imam priliku nagradu uručiti velikom književniku koji je u svojim brojnim djelima, zlatnim slovima opisivao Sinj i Sinjsku Gospu. Kao gradonačelnik, ispred svojih sugrađana, ponosan sam što sam nagradu uručio velikom čovjeku koji je ostavio neizbrisiv trag – kazao je Bulj, kojemu se na svečanoj dodjeli pridružio i gvardijan Svetišta Gospe Sinjske fra Marinko Vukman.

– Za ovaj večerašnji događaj zahvalni smo Bogu i Gospi Sinjskoj, da smo imali čast i radost osobno nagradu predati našem istaknutome akademiku i književniku koji je kao nitko do sada opisao naše Svetište – istaknuo je.

Nakon svečanog dijela, u koji možemo ubrojiti i izvedbu hrvatske himne koju je maestralno izveo tenor Mate Grgat, rođen u Otoku smještenom na pola puta između Sinja i Trilja, pred brojne goste stigle su, dakako, dalmatinske delicije. Večeri su, među ostalima, prisustvovali i Ministar pravosuđa Ivan Malenica, Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović, saborski zastupnik Nino Raspudić te bivši rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras.

U sklopu ovogodišnje Sinjske noći uzvanici su imali prilike sudjelovati i u humanitarnoj aukciji te nuditi iznose kako bi na koncu osvojili neku od vrednota, a u ponudi su bili dres Hrvatske nogometne reprezentacije s potpisima svih reprezentativaca, kao i dresovi s potpisima Marka Livaje, Brune Petkovića, Marija Pašalića te njemačkog vratara Manuela Neuera. Sav prihod od aukcije Klub je namijenio Fondu Gospe Sinjske za siromašne učenike i studente.

U ostatku večeri gosti će uživati još i u modnoj reviji u sklopu koje će svoju kolekciju predstaviti "Etno butika Mara", vlasnice i dizajnerice Vesne Milković koja od 1999. godine svojim kreacijama promiče hrvatsku etno baštinu i tradicijske obrte uz spoj s urbanom modom. Atmosferu će, uz tenora Matu Grgata podizati i klapa Sinj te zagrebačka grupa Joy.

