Dostojna posveta velikoj književnici u strip-albumu za sve naraštaje

Ivana Brlić-Mažuranić dobila je prvo cjelovito izdanje "Priča iz davnine" u strip-formi. Izdanje Stripforuma u povodu 150. godišnjice rođenja naše najveće hrvatske spisateljice za djecu scenaristički potpisuje Davor Špišić, ilustrator je Tomislav Košta. Iako izrazito stripične, čudesne priče o Potjehu, Regoču, Tintiliniću, Jaglencu i Rutvici dočekale su svoju prvu strip-adaptaciju tek krajem 1980-ih godina objavljivanjem u Večernjem listu, Radosti i Modroj lasti (izuzetak je tek nedovršeni "Jaglenac i Rutvica" iz 1945. Waltera Neugebauera).

Dodir različitih fantazija

Onda je 2013. Krešimir Zimonić u povodu 100. obljetnice izlaska "Čudnovatih zgoda šegrta Hlapića" objavio strip-monografiju s pričama "Šuma Striborova", "Kako je Potjeh tražio istinu", "Ribar Palunko" i "Regoč". Međutim, Špišićev i Koštin album prvi je put svih osam priča iz davnine prebacio u medij stripa.

Autori su napravili sjajnu ekspresiju na Ivanine priče, potpuno proniknuvši u tamu koja se krije unutar sloja fantastičnih bajki. Razlika između proze i stripa je velika, ali postoje i dodirne točke. Možda najveća ogleda se u eksploziji mašte, kako ove stripovske, scenarističke i crtačke, tako i Ivanine u prošlosti. Oni su u svom djelu uspjeli ostvariti dodir tih različitih fantazija.

Uvjereni su da će Ivanine bajke kroz strip kao medij doprijeti i do nekih novih slojeva publike. Avanture iz knjige na razini su Tolkienovih priča, pa nije nerealno očekivati da će publika koja hodočasti u Dubrovnik kako bi pogledala mjesta gdje su snimane "Igre prijestolja" sada pronaći i ključeve vrata koja vode u svijet Ivane Brlić-Mažuranić preko stripa.

– Kao autoru scenarija bilo mi je izuzetno zadovoljstvo sudjelovati u ovom projektu. Bio je velik izazov tu veliku i bogatu zbirku mašte sadržanu u "Pričama iz davnine" prebaciti u medij stripa koji izuzetno korespondira s takvim svijetom. Bio mi je ne samo izazov nego i čast i ponos sudjelovati u tome kao suautor. Na neki način, nastavio sam Ivanine bajke u potpuno drugom mediju – kaže Špišić.

Kako sam kaže, na rad na ovom zahtjevnom projektu motiviralo ga je sjećanje na dječačko doba. Bio je velik fan Ivaninih bajki, u čiji ga je svijet uveo djed. Poslije ih je čitao i sam, a s "Pričama iz davnine" prvi se put susreo u osnovnoj školi.

– Bio je to moj povratak u djetinjstvo, ponovno resetiranje mašte i svih ovih tamnijih slojeva kojih postaješ svjestan tek poslije, kao zreo čovjek. Mislim da je to bio najveći izazov, to saznanje što je u pozadini Ivaninih fantastičnih priča, ta velika tama i društvena zabrinutost o svijetu koji nas okružuje. To se danas fascinantno moderno dade iščitati u tim bajkama – ističe Špišić.

U grafičkoj formi u kojoj je napravljena knjiga i stilu u kojem je rađena mogu se otkriti dodatne vrijednosti. Odlično je pogođen duh Ivaninih priča, u kojima se pored djece lako pronaći i odrasli. One nisu samo šarolike, šarene i dječje nego mogu obuhvatiti sve naraštaje.

Prilagođeno publici

Udruga Stripforum tijesno surađuje s Večernjim listom, u čijoj je strip-reviji već objavljena jedna od priča iz knjige. Kako ističu, Večernjak je "nosač" cijelog projekta i bez njega bi teško dostigli distribuciju kakvu imaju u strip-reviji. U Stripforumu nisu bili zadovoljni što je strip-monografija iz 2013. stala na četiri priče. Album Krešimira Zimonića odavno je rasprodan i smatrali su da je došlo vrijeme za novi svježi projekt.

– Htjeli smo da kompletno djelo Ivane Brlić-Mažuranić prenijeti u strip, jer smatramo da idealno odgovara upravo mediju stripa. I to smo i napravili. Ovo je konačno ostvarenje tog prvobitnog plana da sve priče objedinimo u jednoj knjizi – rekao je Mladen Novaković, producent i urednik strip albuma "Priče iz davnine". Kako i priliči, prva promocija knjige održana je u Slavonskom Brodu, gradu u kojem je znamenita književnica doživjela vrhunac svoga književnog stvaralaštva i napisala sva svoja najvažnija djela.

– Dosad je realizirano malo stripovskih izdanja "Priča iz davnine", što je zapravo čudno jer Ivanine priče imaju izuzetno dinamičnu fabulu i idealne su za prikaz u stripu. Album je jako zanimljiv, prilagođen stripovskoj publici i vjerujem da će biti vrijedan doprinos promociji Ivanina književnog djela – rekla je Romana Tekić, ravnateljica brodske Galerije umjetnina.

