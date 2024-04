Kad god HDZ izgubi vlast, povijesni revizionizam jača. I sada bi se to dogodilo, ali je pitanje tko bi sudjelovao

Nezaboravni hitovi

Svjetski poznati Glenn Miller Orchestra donosi ritmove swinga u Lisinski!

Zbog prepoznatljivog, iznimno harmoničnog, a istovremeno uzbuđujućeg zvuka, oživljavaju se vječni svjetski hitovi poput "Moonlight Serenade", "In the Mood", "Rhapsodie In Blue", "Leroy Brown", "Sentimental Journey" i mnogi drugi.