'Svađe Milanovića i Plenkovića su kao grupna terapija gdje smo mi psihoterapeuti'

Čak i u doba kada nitko iz javnosti, medija i političara to nije pratio njihovo rivalstvo je trajalo. Sukob dva brda, rat Pantovčaka i Banskih dvora ili kako na koricama same knjige stoji "karakter, diplomacija i tvrda kohabitacija" Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića po prvi puta je na jedinstven način sažeta na jedno mjesto. Unutar više od 200 stranica smjestilo se 51 poglavlje paralelne biografije dvojice hrvatskih političkih lidera. Večernjakova hit knjiga "Neprijatelji iz čista mira" autora Tomislava Krasneca predstavljena je sinoć u prepunoj knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u samom središtu Zagreba.

50 sugovornika "off the record"

– Ovo je jedna od najintrigantnijih knjiga u izdavačkom opusu Večernjeg lista. Ova knjiga je publicistika koja nije uobičajena u Hrvatskoj jer se jednim dijelom zasniva na anonimnim izvorima što je češće slučaj u publicistici Velike Britanije i SAD-a i po tome je na hrvatskom tržištu jedinstvena – istaknuo je urednik knjige Žarko Ivković koji je od jeseni prošle godine kada je ideja nastala, radio na knjizi s Večernjakovim dugogodišnjim dopisnikom iz Bruxellesa te iskusnim i cijenjenim novinarom i reporterom Tomislavom Krasnecom.

– Hvatali smo ovaj trenutak jer smo smatrali da je javni interes velik i potrudili smo se doći do epizoda, scena i dijaloga koje su se dogodile i ranije, a objašnjavaju i ovo što se danas događa. Današnja njihova dinamika izgleda kao da su par na grupnoj terapiji, a mi svi analitičari smo im poput psihoterapeuta. Možda zvuči smiješno, ali je ozbiljno – kazao je Krasnec dodavši da je plan bio objaviti knjigu prije svih izbora u superizbornoj 2024., no kada je Milanović u ožujku objavio datum parlamentarnih izbora cijeli tim koji je radio na knjizi ubacio je u brzinu više.

Ukupno 50 sugovornika pristalo je dubinski, opširno razgovarati za potrebe pisanja ove jedinstvene biografije u tom trenutku aktualnog predsjednika i premijera. Svi sugovornici govorili su "off the record" pod uvjetom anonimnosti kako bi mogli što otvorenije i slobodnije podijeliti nepoznate i skrivene detalje o dvojici čelnih ljudi u državi.

– Knjiga je vrlo pitka, dinamična, nema suvišnoga, mogu samo reći da mi je žao što ju ja nisam napisala koliko je dobra. Njihovi životi su vrlo slični, obojica su djeca jugoslavenske elite, crvene buržoazije kao što smo to zvali svojedobno. Obojica su imali sjajne startne pozicije, njihovi roditelji su trčali cijeli maraton prije nego su oni izišli na stazu. Mnogi misle da je njihovo prepucavanje dogovoreno, nisu, oni se stvarno ne podnose, ali su dio istog tkiva. Tomislav je knjigu vodio kronološki, od zgoda iz djetinjstva preko pozadina njihove obitelji do danas – istaknula je dugogodišnja novinarka i dopisnica iz Bruxellesa Ines Sabalić na promociji. Ivković je objasnio i da se u naslovu koristi riječ "neprijatelji" umjesto rivali jer su dvojica političara to s vremenom zaista i postali i kako to da su iz "čista mira" otkriveno je pomnim seciranjem događaja iz njihovih života unutar korica ovog izdanja.

– Ovu knjigu nećete pročitati kao nešto već viđeno već su unutra i neke nepoznate stvari, primjerice u nekom trenutku u SDP-u kad je Zoran Milanović postajao važan čimbenik tada je nastao jedan intrigantan psihoprofil Milanovića koji možete pronaći u knjizi. S obzirom na aktualnu situaciju, jedno od legitimnih pitanja je li jedna od bitnih motivacija Milanovića da se kandidira na ovim izborima bila animozitet prema Plenkoviću? To ne možemo znati, uostalom on to nije rekao, ali prema ovome što vidimo to je bio važan motiv – podcrtao je Ivković. Tajming za objavu knjige je sjajan složili su se svi, a bivši saborski zastupnik i fizičar Tonči Tadić istaknuo je i kako je rasplet ovih izbora ujedno i politička eliminacija jednog od njih.

Budućnost Hrvatske je ishod izbora

– Oduvijek sam vjerovao baveći se politikom da onaj s druge strane ima pravo reći svoje mišljenje makar se ne slagao s tim, ali da nakon toga sjednemo na kavu i pričamo. Tako je i bilo u Saboru u moje doba. Teza ili mi ili oni odnosno toga da nema kave počinje izborom Zorana Milanovića na čelo SDP-a. Budućnost Hrvatske je na kocki na ovim izborima, hoće li se sve završiti u racionalnom ili iracionalnom rješenju, slijedi li daljnji konflikt ili dijalog i konsenzus – zaključio je Tadić. Knjigu, koja pored dosad neispričanih priča, poput one o psihološkom profilu Milanovića koji je SDP izradio po njegovu dolasku na vlast u stranci, ali i do nikad objavljenih fotografija iz njihovih obiteljskih arhiva od prošloga petka možete pronaći na kioscima.