Dječaku koji odrasta zatočen u očevu ludilu lako je vjerovati, ali teško je to čitati

Postoje knjige koje je izuzetno teško čitati, one koje traže predah i oporavak, koje vas doslovno tjeraju da sklopite korice i fizički pobjegnete iz prostorije u kojoj ostaje knjiga i sablasna priča u njoj. Naravno, to su uvijek vrhunski napisane knjige, a ono što duboko uznemiruje i doslovno fizički muči čitatelja njihove su teme, fizičke i psihičke torture koje se događaju onima koji se ne mogu i ne znaju braniti, a lako je zamisliti da bi se mogle događati u stanu iznad nas.

Jedna od takvih knjiga je potresni roman “Zanimanje oca” Sorja Chalandona (Znanje, urednica Mirna Šimat, prijevod Maja Ručević, 119 kuna), priča o dječaku koji odrasta u brutalnom zatvoru čije su rešetke načinjene od očeva ludila. Upravo perspektiva djeteta koje vjeruje svom ocu (a koje dijete ne vjeruje?) čini najtragičniji dio ove priče, koja doslovno tjera na suze. Tog dječaka upoznajemo i kao odraslu osobu, te nas autor suočava sa svim posljedicama koje snosi, ali i načinom na koji je uspio ‘presjeći’ lanac nesreće te je on sam nježan i brižan otac. Ali stranice o njegovu djetinjstvu istinski su horor: otac mu govori da je pjevač, nogometaš, pastor, padobranac, špijun... a on ne samo da u sve to vjeruje, nego se maksimalno nastoji prilagoditi životu u tim začaranim krugovima megalomanije i nasilništva, jer uz očeve tlapnje dolaze i fizički dril, udarci, batine koje u svakom trenutku doslovno mogu prijeći u prijetnju smrću. U toj situaciji dječak nije sam, tu je i majka, žena toliko podložna da i ne prepoznaje ludilo oko sebe i istinski se iznenadi kada odrasli sin liječnicima ispriča sve o očevu ludilu koje traje desetljećima.

Zbog svega toga “Zanimanje oca” roman je koji jasno upozorava da oko nas žive ljudi koji se ne mogu sami izboriti sa situacijom u kojoj su se našli – rođenjem. U zemlji gdje djeca smrtno stradavaju od udaraca koje im je zadala rođena majka, bilo bi krajnje nespretno reći da je to roman koji poziva na uzbunu. Na sve znakove za uzbunu mi smo se odavno oglušili, a žmirimo i nad činjenicom da to životom plaćaju najnemoćniji.