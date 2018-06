Darujemo ulaznice za predstavu „Kičma“

U jednom danu upoznajemo uznemiravanje na radnom mjestu, duševni teror i metode zastrašivanja koje uništavaju dušu tako što smo usput sposobni neobuzdano se smijati sami sebi... Koliko ste puta bili u situaciji da se osjećate kao potrošna roba? Da vas za trud nagrađuju na žličicu? Koliko ste puta brzinom svjetlosti postali beskičmenjaci, a da toga niste ni bili svjesni...

"... Često ni sami ne primijetimo, ali kičma nam se oštećuje, pomalo iskrivljava, pa je ponovno ispravljamo. Samo da ne zaboravimo: loše držanje dovodi do problema s kičmom. Hodajmo uspravnih leđa, gledajmo ljude u oči. Čak i onda kada je riječ o našem šefu. Ne klečimo, možda samo pri prosidbi, i ne puzimo četveronoške ni pred kim, osim ako tražimo otkotrljanu staklenu kuglu. A koliko to nije jednostavno, to nam precizno prikazuje ova predstava."

Ovom prigodom Vecernji.hr je za svoje čitatelje osigurao 5x2 ulaznice za ovu zanimljivu predstavu, a sve što trebate napraviti jest ispuniti obrazac i petero najbržih osvojit će po dvije ulaznice.

Nagradni natječaj traje do utorka 12. lipnja 2018. godine u 11 sati, a sretne dobitnike objavit ćemo unutar tri sata od završetka natječaja.