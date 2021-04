Četiri mjeseca kazališta na otvorenom u Splitu

Teatar uz more, novi hrvatski kazališni festival, predstavljen je danas u Splitu. Organizatori novoosnovanog festivala, koji će se održati od 18. svibnja do 19. rujna, su kazalište Moruzgva, B GLAD produkcija i Amadeus events.

Na dvije otvorene pozornice, velikoj i maloj, cijelo će se ljeto izmjenjivati čitava plejada vrhunskih glumaca i gotovo 80 kazališnih izvedbi. "Teatar uz more" zamišljen je kao ljetni kazališni festival, a program je sastavljen od više od 20 različitih kazališnih predstava za odrasle te nekoliko predstava za djecu.

U čak četiri mjeseca festivalskog programa prikazat će se jedna premijera i četiri pretpremijere, a nastupit će i velika imena hrvatskog glumišta poput Ecije Ojdanić, Slavka Sobina, Ksenije Pajić, Ane Begić Tahiri, Momčila Otaševića, Ane Gruica Uglešić, Katarine Baban i mnogih drugih.

Foto: Teatar uz more

- Postoje nekad neke želje koje teško i sebi kažeš na glas. Takva želja bio je kazališni festival po mom guštu i evo ga konačno, i k tome još u mom Splitu - rekla je Ecija Ojdanić iz Kazališta Moruzgva. Moruzgvina predstava "VlaVla Vlajland" otvorit će festival, a predstavit će se i s predstavama "Majstori", "Preko veze" i "Gola u kavezu" te pretpremijerom "Zvonili ste, Zorane".

Tadija Kolovrat iz B GLAD Produkcije istaknuo je na konferenciji za medije da je riječ o velikoj avanturi koja će Split lansirati na vrh ljestvice kulturnih događanja, ne samo u Hrvatskoj, nego i puno šire.

- Uvjereni smo da će i publika objeručke prihvatiti naš poduhvat i podržati nas u našoj avanturi - poručio je Kolovrat.

Foto: Teatar uz more

B GLAD Produkcija gostovat će s pretpremijerom "Puni pansion", novom predstavom "4 POZE, sretan svršetak" te poznatim naslovima "Političar", "Who the f *** is Biba" i mjuziklom za djecu "Mi o vuku". Uz kazalište Moruzgva i B GLAD Produkciju, kao nositelje festivala, na repertoaru će se naći i predstave gostujućih kazališta.

Zbog pandemije koronavirusa ovaj festival na otvorenom, smješten tik do mora, posjetitelje će smjestiti za stolove čiji razmak iznosi više od propisanih tri metra.