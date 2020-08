Autor "Igre prijestolja" optužen za rasizam i transfobiju

George RR Martin, autor sage "Pjesma leda i vatre" prema kojoj je napravljena megapopularna TV serija "Igra prijestolja", optužen je za rasizam i transfobiju. Martin je naime bio angažiran kao voditelj dodjele nagrada Hugo koja se dodjeljuje za najbolja djela u žanrovima fantastike i spekulativne fikcije. Ceremonija se ove godine, kao i sve posljednjih mjeseci, odvijala virutalno te je snimljena unaprijed.

A ono što je razjarilo brojne gledatelje i obožavatelje fantastike bilo je Martinovo opetovano krivo izgovaranje imena nominiranih i dobitnika - jer imena pri kojima je griješio bila su većinski ona nebijelih autora. Pogreške se događaju, stali su mu neki u obranu, pogotovo ako je riječ o imenima neobičnima engleskim govornicima, ali na vidjelo je uskoro izašla činjenica da je Martinu, upravo kako se ovo ne bi dogodilo, dostavljen i popis svih izgovora imena i prezimena koje je trebao spomenuti. To znači, pisala je bijesna Twitter rulja, samo da se slavni autor nije niti potrudio. A govorimo o čovjeku koji je svojim likovima nadjenuo imena poput "Jahaerys i Daenerys". Martin je pogriješio čak i u izgovoru naziva časopisa "FIYAH" , hommageu crnačkom SF časopisu "Fire" iz 20-ih godina prošlog stoljeća.

The fact that this mispronunciation came from the same writer who devised names such as Daenerys, Viserys and Jaehaerys, is particularly infuriating. #HugoAwards https://t.co/MMVqVzQbdO