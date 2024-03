Američki umjetnik koji se ne naziva slikarom izlaže u Zagrebu

Otvorenjem izložbe "Feeling Pictures" američkog umjetnika Matta Mullicana splitska Galerija Manuš sinoć je predstavila svoj novi izložbeni prostor u zagrebačkoj Palmotićevoj ulici.

Matt Mullican rođen je 1951. godine u Santa Monici, u Kaliforniji, a živi i radi u Berlinu i New Yorku. Poznat je po radovima koji se tek uvjetno nazivaju slikama, a on se nipošto ne naziva slikarom. Neka od njegovih djela nalaze se u najznačajnijim javnim kolekcijama kao što su MoMA i Metropolitan u New Yorku, Tate Modern u Londonu, Centre Pompidou u Parizu... Više je puta izlagao na Dokumenti, Venecijanskom bijenalu te na bijenalu u São Paulu, a djela mu postižu cijene veće od 150 tisuća dolara.

– Status slike kao objekta namijenjenog pukoj formalnoj analizi Mullicana uopće ne zanima, nego slici pristupa kao mediju uspostave psihičke relacije. Njegovi radovi nose signalizacijsku funkciju i usmjeravaju ka nekom obliku slobodne komunikacije. To su redom samosvojni prostori izrazita simboličkog naboja, ali i dojmljive pikturalne vrijednosti. Osoben pristup Matta Mullicana umjetničkoj produkciji rezultirao je specifičnim vizualnim sustavom, odnosno njegovim subjektivnim modelom pet svjetova – ustvrdio je kustos Dalibor Prančević.

Američki umjetnik u Splitu se predstavio dvaput, od čega zadnji put prošle godine upravo u Galeriji Manuš, a sada je s istom izložbom stigao u Zagreb. Radovi Matta Mullicana u Palmotićevoj ulici mogu se pogledati do 26. svibnja.