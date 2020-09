Zaba mora vratiti dužniku 150 tisuća kuna za nekonvertirani CHF kredit od 225 tisuća kuna

Za nekonvertirani CHF kredit u protuvrijednosti od 225 tisuća kuna Zagrebačka banka mora klijentu vratiti 150 tisuća preplaćenih kuna za ništetnu kamatnu stopu i valutu te zatezne kamate. Pravomoćnu je presudu za tužbu koju je podnio Općinskom sudu u Vukovaru, Damir Domazet dobio rekordnom roku od 15 mjeseci na Županijskom sudu u Karlovcu, Stalnoj službi u Gospiću.

- Dokaz je to da pravosuđe može biti brzo i učinkovito te da nema niti jednog razloga da se odugovlači s postupcima u kojima je ništetnost ugovornih odredaba o valuti CHF i promjenjivoj kamatnoj stopi već utvrđena prije nekoliko godina kolektivnom presudom, zbog čega u takvim postupcima nije potrebno provesti niti jedan dokazni postupak osim financijskog vještačenja – prokomentirali su u Udruzi Franak koja je izvijestila o presudi.

Sud je utvrdio da je preplaćeno 74 tisuće kuna, što je sa zateznim kamatama naraslo na 150 tisuća kuna, a banka mora platiti i 16 tisuća kuna sudskih troškova. U Udruzi Franak procjenjuju da još uvijek nije tužilo ukupno 90 tisuća potrošača koji su podigli CHF kredite i imaju pravo na tužbe; od toga je ukupno 60.000 potencijalnih tužbi za kredite koji nisu konvertirani, a za njihove tužbene zahtjeve nema nikakvih upitnika o kojima se najviši sudovi dosad nisu izjasnili.

- Svi potrošači koji su ugovorili CHF kredite u osam osuđenih banaka imaju pravo na tužbe, a ako nisu konvertirali svoje kredite na temelju zakona, onda su njihove tužbe potpuno nedvojbene i možemo tvrditi da će dobiti sve preplaćene iznose anuiteta. Vrlo jednostavno je zaključiti i to koliko novca je moguće dobiti u tužbi, to su uglavnom iznosi koji se zajedno sa zateznim kamatama kreću oko polovice iznosa plasiranog kredita u kunama, pa tako ako je netko podigao 100.000 kuna, banka mu zajedno sa zateznim kamatama duguje oko 50.000 kuna, a ponekad je to čak i više, posebno kad su posrijedi krediti iz 2007., kao što vidimo iz ovdje prikazanog konkretnog primjera – pojašnjavaju u Udruzi Franak koja poziva sve potrošače, ali i pravne osobe koje su ugovarale kredite s promjenjivom kamatnom stopom prije 2013., u bilo kojoj valuti, da se jave radi potrebnih informacija o tužbama na mail adresu franak.tuzbe@gmail.com.