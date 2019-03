Turizam i proizvodi od drveta hrvatski hit aduti u Kini

Hrvatski proizvodi cijenjeni su i sve traženiji u Kini, potvrdio je to i Međunarodni sajam Domotex Asia/China floor na kojem se do 28. ožujka među 1500 izlagača iz 35 država u Šangaju predstavljaju i hrvatske tvrtke Pan Parket, PPS Galeković i Drvoproizvod. Daniel Smiljanić, vlasnik Pan Parketa, kaže kako je upravo na Domotexu prije pet godina počela njihova kineska priča i Kina im je danas treće izvozno tržište. – Cijena koju tu postižemo pet je puta veća od one u Njemačkoj – kaže Smiljanić.

No zna li se da je lanjski ukupni izvoz RH u Kinu iznosio 133 mil. eura, od čega su proizvodi drvne industrije činili 31,5 mil. eura, evidentno je da je još puno potencijala za jačanje suradnje.

– Naše predstavništvo u Šangaju omogućava hrvatskim tvrtkama da iz prve ruke doznaju što je potrebno za izlazak na kinesko tržište – kaže predsjednik HGK za poljoprivredu i turizam Dragan Kovačević, ističući kako nam je Kina 10. izvozno tržište za proizvode od drveta.

Popularnost Hrvatske potvrđuje i broj gostiju iz Kine. Lani ih je bilo čak 46% više nego u 2017., 234.118 turista, koji su ostvarili 345.293 noćenja. Ove ih se godine pak očekuje više od 300.000 i više od 430.000 noćenja, zaključeno je nakon prve poslovne radionice ‘Experience Croatia, Feel Slovenia’, koje u Pekingu i Šangaju održavaju HTZ i Slovenska turistička organizacija.

– Izuzetno nas veseli što su na radionici sudjelovali predstavnici agencija specijaliziranih za luksuzna putovanja što potvrđuje širinu i atraktivnost naše ponude – ističe direktor HTZ-a Kristjan Staničić.