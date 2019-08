'To je promašeno': Sve tvrtke moraju se upisati u registar, kazne i do 350.000 kuna

Gotovo sva trgovačka društva u Hrvatskoj, njih više od 180.000, do kraja ove godine moraju se upisati u Registar stvarnih vlasnika, čiji je cilj otkrivanje pravih vlasnika trgovačkih društava čiji se osnivači skrivaju iza odvjetnika ili drugih zastupnika.

Podaci će biti javni, ali će se za uvid plaćati naknada, a registar bi trebao biti objavljen u siječnju. Upis nije obavezan za dionička društva koja kotiraju na burzi jer je njihovo vlasništvo već upisano u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, a neće se upisivati ni sindikati, poslodavačke udruge, političke stranke, ali ni komore, zadruge niti udruge čije će se članstvo najčešće mijenjati i za koje je nemoguće doznati tko im je pravi vlasnik, piše Tportal.

Onima koji se ne upišu u registar do kraja ove godine prijete kazne. Pravna osoba koja ne preda točne i ažurirane podatke riskira kaznu od 5000 do 350.000 kuna, dok članovi uprava i druge odgovorne fizičke osobe riskiraju od 5000 do 75.000 kuna.

Vlasnik računovodstvene tvrtke Infokorp Danko Sučević kaže da je cijela ideja promašena, a jedna vlasnica manjeg računovodstvenog servisa kaže da se radi o opterećenju ističući da upis prosječno stoji 300 kuna te da se ništa neće novo doznati - osim možda u nekim perifernim slučajevima.