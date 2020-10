Razmišlja se o zajedničkoj tvrtci Belja, VUPIK-a i PIK-a Vinkovci

S ciljem efikasnijeg i kvalitetnijeg poslovanja uskoro bi VUPIK, PIK Vinkovci i Belje mogli početi djelovati pod zajedničkom upravom.

Navodno kako je to bila jedna od tema razgovora na sastanku koji je održan u Vinkovcima, a na kojem je nazočio i izvršni direktor Fortenova grupe Fabris Peruško. Trenutno ta tri gospodarska subjekta su dio iste kompanije, ali svaka od njih radi posebno iako im se u mnogo toga poslovne djelatnosti preklapaju.

O potencijalima te tri tvrtke govori i to kako one zajednički imaju oko 32.000 hektara poljoprivrednih površina, ali i 2.500 zaposlenih. Proizvode velike količine žitarica, povrća, voća, mesa, vina… Uz to te tri tvrtke gotovo da se sa svojim ranicama naslanjaju jedna na drugu te su uz to i relativno blizu. Kroz sinergijski rad i upravljanje svi ti potencijali bi se mogli puno bolje iskoristiti i plasirati na tržištu. Međutim, kako neslužbeno saznajemo još uvijek nije ništa odlučeno kako će i u kojem obliku biti nastavljeno dalje poslovanje ovih tvrtki.

- Postoji mogućnost da to bude jedna tvrtka ali i da sve tri nastave raditi odvojeno kao i još neke mogućnosti. Sve to je još uvijek u razradi kako bi se vidjelo što bilo koja od tih opcija donosi, a što odnosi, rekao nam je jedan od visoko pozicioniranih ljudi iz Fortenova grupe.

S najavama o spajanju najviše se javlja straha oko mogućih otpuštanja što nam je naš sugovornik demantirao. Prema njegovim riječima ne samo da neće biti nikakvih otpuštanja nego će vrlo vjerojatno biti potrebe i novim radnicima. Naime, sve tri tvrtke su dobno stare tako da će se morati pronaći način da se radna snaga pomladi i obuči za poslove koje će raditi.

Na sastanku u Vinkovcima nazočili su i župan Vukovarsko – srijemske županije Božo Galić, gradonačelnici Vinkovaca i Otoka kao i načelnici Vinkovcima susjednih općina.

- Samim sastankom možemo biti zadovoljni jer smo dobili garancije da neće biti otpuštanja radnika i da će se u ove tvrtke dodatno ulagati, rekao je gradonačelnik Vinkovaca Ivan Bosančić.