Povoljniji uvjeti za stambene kredite RBA uz posebne pogodnosti

Raiffeisenbank Austria d.d. (RBA) nudi još povoljnije uvjete stambenih kredita u kunama te poziva sve one koji razmišljaju o ugovaranju stambenog kredita da to učine na vrijeme, na pravom mjestu te da otkriju neobično iskustvo zadovoljnih korisnika banke i ne odgađaju zadovoljstvo. Stambeni krediti odobravaju se bez naknade za obradu kredita, a tijekom promotivnoga razdoblja, koje traje do 30. rujna 2018. godine, RBA omogućava besplatnu procjenu nekretnine.

U RBA je moguće ugovoriti stambeni kredit do 1.500.000,00 HRK s rokom otplate do 30 godina (namjena adaptacija do 720.000,00 HRK s rokom otplate do 20 godina). Od 1.6.2018. godine u ponudi su nove, povoljnije kamatne stope za stambene kredite u kunama, a klijenti mogu odlučiti žele li:

fiksnu kamatnu stopu na cijeli rok otplate (5-20 godina) ili

fiksnu kamatnu stopu na rok 3 ili 5 godina, pa promjenjivu.

Pored redovnih namjena, stambeni krediti mogu se koristiti i za refinanciranje stambenih kredita odobrenih u drugim bankama.

