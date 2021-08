OnlyFans na udaru: 'Odustajemo od pornografije, razlog je logičan'

I u nas sve popularnija internetska stranica OnlyFans uskoro bi mogla ukinuti pornografiju. Jer u pornografski sadržaj nitko ne želi uložiti novac. Otkrio je to portal Axios koji navodi kako se od brojnih izvora može čuti kako OnlyFans ima golem broj korisnika, ali i velikih problema u pronalaženju vanjskih investitora. Do ovog portala dospjela su i financijska izvješća popularne internetske stranice prema kojima ona donosi doista velik novac, no za dugoročnu održivost treba im stabilan i relevantan ulagač, odnosno financijski partner, a takve je teško pronaći kad se sadržaj temelji na sadržaju za odrasle. Većim dijelom tim bi se novcem zapravo i riješio taj osnovni problem. Većinski je vlasnik Leo Radvinsky koji je – mogul pornografije!

Milijun dolara za 300 autora

Uistinu, kada je on 2018. godine kupio 75 posto udjela u tvrtki OnlyFans od osnivača Timothyja Stokelyja, vrlo je brzo pornografski sadržaj postao prevladavajući. Nije ni Stokely tu bezgrešan, i on je svoj novac zarađivao na pornografiji, a s OnlyFansom dobio je i nadimak – kralj kućne pornografije. I sada je to postao golem problem. Za snubljenje potencijalnih ulagača stranica je angažirala poslovnu banku The Raine Group koja se i inače bavi poslovnima u tehnologiji i industriji telekomunikacija, no od lanjskog proljeća do danas nisu pronašli nikoga. Nitko čak nije želio napraviti ni analizu poslovanja OnlyFansa, odnosno tvrtke Fenix International Limited koja je vlasnica stranice. Kako stoji u podacima o stranici, osnovana je 2016. godine, danas ima 200 zaposlenih, više od milijun i pol stvaratelja sadržaja kojima se godišnje isplati više od pet milijuna dolara. Prihod dolazi od više od 150 milijuna korisnika, od kojih više od sedam milijuna redovito plaća mjesečnu pretplatu.

Axios navodi kako više od 300 stvaratelja sadržaja godišnje zarađuje najmanje milijun dolara, oko 16.000 najmanje 50.000, no ne navodi se tko su ti kreatori. Dijelom se to doznaje iz raznih novinskih napisa prema kojima je na OnlyFansu, primjerice, glumica Bella Thorne koja je samo u jednom danu zaradila milijun od pretplata. OnlyFans od svih pretplata uzima 20 posto. Informacije o traženju ulagača iz OnlyFansa nisu za Axios željeli komentirati kao ni činjenicu da svaka druga kompanija sa sličnim rastom nema nikakvih problema u pronalaženju ulagača. Dapače, oni dolaze sami. No, ne i na OnlyFans iako su brojke doista impresivne. Lani je čista zarada bila 375 milijuna dolara, ove godine se očekuju 1,2 milijarde, a projekcija za sljedeću je 2,5 milijardi. Fenix International Limited raspolaže i znatnom količinom gotova novca, što nije čudno s obzirom na poslovni model korisnika koji se zasniva na pretplatama različitih vrsta.

Golotinja i dalje prolazi

Procjenjuje se kako će ove godine završiti sa 620 milijuna dolara gotovine, a sljedeće će se taj novac udvostručiti. Po svemu je OnlyFans jedna od najvećih i najuspješnijih platformi kreativnog gospodarstva, samo što ulagači radije taj uspjeh gledaju izdaleka. I sada je odluka konačno pala – od 1. listopada nema više pornografije. Ne i golotinje koju će stvaratelji moći postavljati sve dok je ona u skladu s novim pravilima ponašanja kojima se zabranjuje eksplicitni sadržaj poput silovanja, mučenja, osvetničkog porna i trgovine seksom. Za pornoglumice OnlyFans je postao sigurna oaza u kojoj mogu zarađivati, a da se ne susreću s klijentom, bez agenta ili producenta. Neke od njih, poput Mia Khalife, ušle su u novu aplikaciju koju je tvrtka napravila uz OnlyFans, a na njoj je samo općeprihvatljiv sadržaj poput vježbanja, zdravlja ili kuhanja. Sve bez golotinje, naravno.