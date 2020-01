Odgovornost je mentora pomagati novim generacijama u razvoju njihovih karijera

U ovogodišnjem projektu “Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama” u organizaciji Večernjeg lista i časopisa Zaposlena sudjeluje i predsjednica Uprave te suvlasnica tvrtke Tahograf Dorotea Effenberger. Ova je diplomirana ekonomistica na čelu Tahografa od 1998., a ujedno je članica Nadzornog odbora tvrtke Autotransport Karlovac, koja se bavi prijevozom putnika sa sjedištem u Karlovcu. Aktivna je članica Udruge poslovnih žena Hrvatske “Krug”, koja radi na poboljšanju položaja poslovnih žena u društvu poticanjem ženskog poduzetništva, poslovne kulture i suradnje, a u sklopu te udruge mentorica je ženama koje su odlučile pokrenuti vlastiti posao. Članica je i Uprave “Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore”, kao i Upravnog odbora Hrvatskih izvoznika, čija je misija zastupanje i promocija interesa hrvatskog izvoza. Dorotea Effenberger izabrana, također, u sklopu programa Europske komisije “European Network of Female Entrepreneurship” da bude jedna od ambasadorica ženskog poduzetništva.

Što za vas znači mentorstvo i koliko je važno saslušati iskusnije u određenom poslu?

Mentorstvo znači suradnju utemeljenu na partnerstvu, međusobnom povjerenju i otvorenom dijalogu, u kojoj obje strane imaju priliku učiti i naučiti. Misija je mentora da budu ohrabrujući primjer mentoriranim osobama da se koriste svojim znanjem, vještinama, talentima i ambicijama kako bi razvile potrebne kompetencije za daljnju izgradnju karijere. Mislim da je odgovornost mentora koji su uspješno razvili svoje karijere da na neki način pomažu budućim generacijama u razvoju njihovih karijera. Važno je steći uvid u drugačiji način razmišljanja i rada, druge organizacijske kulture, transfer znanja i poslovne vrijednosti. Mentorstvo je važno kako za mentorirane osobe tako i za mentora jer, kada poučavamo druge, učimo i razvijamo se i sami. Važno je napomenuti da su iskustvo, uza želju za izvrsnošću i kreativnost koja u poslu omogućuje realizaciju ideja, zatim svjesnost o tome da su upornost, usredotočenost, uz naravno disciplinu, potrebni kao most koji povezuje ciljeve i postignuća. Kako bi postigli takve sinergijske učinke, podrška mentora je, po mom mišljenju, vrlo važna.

Cijene li mlade žene danas savjete i jesu li ih spremne tražiti?

Vjerujem da cijene, da su i mlađe generacije osvijestile važnost iskustva kao ključnog „začina“ u razvoju kompetencija, da shvaćaju kako samo znanje i vještine nisu dovoljne. Svakim su danom sve spremnije i razumiju što dobivaju time da kroz podršku i razmjenu znanja dobivaju uvid u različite načine razmišljanja, strukture organizacija, procese donošenja odluka poštujući individualni pristup. Svjesne su izazova u današnjeg vremena, a to je kako stabilno, dugoročno, a opet održivo poslovati uza sve prepreke makro i mikrosustava i prevladati „sistemske greške“ koje nam se nalaze na putu.

Može li odabir dobre mentorice pomoći u kasnijem poslu te životu?

Svakako, pomažu da budu samouvjerenije i hrabrije da se ne boje pokazati svoje znanje, vještine i kompetencije i preuzmu odgovornost za svoj izbor napretka i da ih ne demotiviraju „stakleni stropovi“ jer oni su za jedne prepreka, a za druge prilika. Motivira ih da rade na svom samopoštovanju i aktivno sudjeluju u izgradnji vlastitih karijera i nikada ne prestaju skupljati znanja i vještine jer znanje je moć.

Možete li vi nekoga nazvati svojim mentorom/mentoricom i kako su vam on/ona pomogli?

Nikoga ne mogu posebno izdvojiti, no osjećam veliku zahvalnost prema svima onima koji su mi svojim nesebičnim dijeljenjem savjeta i uputa pomogli da danas budem to što jesam. Posebnu zahvalnost osjećam prema više i manje poznatim ženama tijekom povijesti koje su se, unatoč predrasudama, zabranama te mnogo puta ugrožavajući svoju slobodu i život, borile za ono što mi danas podrazumijevamo, a to je pravo glasa, sloboda izbora, pravo na školovanje. Premda, na žalost, i danas u mnogim dijelovima svijeta žene još uvijek nemaju pravo glasa te se s njima postupa kao sa stvarima i, na žalost, nemaju slobodu izbora.

Mentorirate i žene koje su odlučile pokrenuti svoj posao. Kako ste se na to odlučili?

Mentorirati žene koje su se u današnje nesigurno ekonomsko okruženje odvažile krenuti u pokretanje vlastitog posla, tome se posebno veselim jer već sama činjenica da ste napravili taj korak i odlučili se na to pokazuje iznimnu hrabrost i spremnost izići iz vlastite zone komfora. Mislim da takve osobe bez obzira jesu li muškarci ili žene zaslužuju podršku u svakom obliku. Naravno da je to proces u kojem ih ponajprije bez gledanja kroz „ružičaste naočale“ moramo suočiti s izazovima pokretanja vlastitog posla te kroz edukaciju, know-how, networking i podršku osvijestiti im njihove potencijale. Nadalje tijekom razgovora prolazimo i to kako se nositi s izazovnim i stresnim situacijama, kako da otkriju, pobijede i prevladaju strahove, sramežljivost, te izgrade samopouzdanje, kako da se nose sa zaposlenicima i klijentima… objašnjavajući da su strah i svakodnevno propitivanje prirodni i normalni i da ih taj strah na neki način čuva od donošenja nepromišljenih odluka. Pri tome usmjeravati ih da pomalo izađu iz zone straha prema zonama učenja i rasta.

Direktorica ste tvrtke koja se bavi, kažu mnogi, “muškim biznisom”. Trebaju li se još uvijek poslovi tako dijeliti?

Da, to su stereotipi i predrasude uvjetovani društvenom percepcijom jer nas odmalena svrstavaju u žensko-muške „kućice“. Naše socioekonomsko okruženje u tom se smislu mijenja i napreduje, no još uvijek presporo po mom mišljenju. Potrebno je izmijeniti percepciju tradicionalnih uloga muškaraca i žena u društvu kako bi se postigla puna jednakost. Kompaniju sam sa suradnicima gradila kao organizaciju u kojoj se stalno uči, gdje su kostur i fokus ljudi s posebnim znanjima i vještinama koje nam omogućavaju opstanak na visoko kompetitivnom tržištu. Presudno za naš uspjeh jest to što smo uspjeli uspostaviti održiv sustav vrijednosti unutar kompanije bez obzira na brojne vanjske izazove/prepreke, a to su vjerodostojnost, povjerenje, poštenje, poštovanje, odgovornost, poticanje samopoštovanja i entuzijazma. Na žalost, u našem društvu još imamo relativno malen broj žena na rukovodećim pozicijama, a još manje u vrhu hijerarhije kompanija. Mislim da ni jednoj ženi ne smije biti onemogućen pristup nekom poslu samo zato što je žena, ali jednako tako nijedna žena ne bi trebala biti postavljena na neku poziciju samo zato što je žena.

Uvjerena sam da kao društvo koje želi napredovati i postati održivo i odgovorno ne smije zanemariti ženski potencijal. Svaka će mudra kompanija mobilizirati vrijedne ženske resurse koristeći njihova znanja, vještine i kompetencije kako bi opstali/ostali i bili konkurentni na sve kompetitivnijem tržištu.