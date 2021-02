Od sutra nove energetske oznake za kućanske uređaje, evo o čemu se radi

Europska unija od 1. ožujka 2021. godine uvodi za kućanske uređaje nove energetske oznake u svim europskim zemljama pa tako i u Hrvatskoj.

Većina aparata sada će biti svrstana u C ili D razred, a poskupljenja aparata neće biti.

– Tijekom posljednjih 25 godina, energetska oznaka EU postigla je velik uspjeh u pomaganju potrošačima u usporedbi i odabiru pravih proizvoda. Međutim, danas je većina proizvoda na tržištu u prva tri energetska razreda, jer su uređaji postali sve energetski učinkovitiji. Stoga je najvažnija promjena revidirani sustav ocjenjivanja, koji će se kretati od A do G. Više neće biti dodataka za plus (npr. A +++), što će oznaku učiniti jednostavnijom i lakšom za razumijevanje. Na primjer, uređaj koji trenutno ima klasifikaciju A +++ sada bi mogao dobiti ocjenu B prema novoj ljestvici energetske učinkovitosti. To ne znači da je ovaj uređaj odjednom manje energetski učinkovit. To samo znači da je proizvod ocijenjen na novoj ljestvici, što potrošačima olakšava odabir onog koji im odgovara i motivira proizvođače da postanu bolji. Ostala važna poboljšanja uključuju: QR kôd koji će dovesti do dodatnih i detaljnih informacija o proizvodu, dizajn cijele naljepnice i izmijenjeni, intuitivniji piktogrami – objavio je Središnji portal za potrošače.

Od 1. ožujka uvest će se tako nova oznaka za hladnjake, zamrzivače, perilice rublja, kombinirane perilice i sušilice, perilice posuđa, televizore, i elektroničke zaslone. Od 1. rujna 2021. nove oznake pojavit će se i na izvorima svjetlosti. Sve ostale grupe proizvoda dobiti će novu energetsku oznaku najkasnije do 2030. godine.