Oba Crobexa rasla u finišu

Hrvatsko tržište kapitala baš se i ne može pohvaliti dobrom godinom: očekuje se da će, nakon svođenja računa jučerašnjeg, zadnjeg dana trgovanja u 2018., Crobex indeks zabilježiti gubitke veće od pet posto. U odnosu na početak godine zadnji je dan trgovanja započeo s minusom od 5,7 posto, a Crobex10 s minusom 6,4 posto. No, do kraja jučerašnjeg dana oba su Crobexa porasla: Crobex za 0,66 posto, na 1.748 bodova, a Crobex10 0,91 posto, na 1.017 bodova. Redovan je promet zadnjeg dana iznosio 23,2 milijuna kuna.

Najviše rasla dionica Atlantica

Najviše se jučer trgovalo dionicom Metalske industrije Varaždin, koja je “okrenula” 13,4 milijuna kuna, ali joj je cijena pala 4,58 posto, na 2500 kuna. Na drugom je mjestu Valamar Rivijera, koju je burza nagradila i titulom dionice godine i dionice s najvećim prometom, čija je cijena skočila 5,46 posto, na 36,70 kuna.

Po dobru će godinu pamtiti u Atlantic Grupi čija je dionica najviše rasla u 2018.

Dok ostavljamo iza sebe godinu u kojoj je cijela ekonomija, pa i tržište kapitala, bilo u sjeni Agrokora, i supervizija i vodstvo Zagrebačke burze polažu nade u 2019. u kojoj će se početi primjenjivati novi Zakon o tržištu kapitala, s većim ovlastima nadzora. Puna implementacija zakona kreće u siječnju iduće godine, tako da ćemo u tom kontekstu imati puno promjena, a očekujem da one vrate povjerenje u hrvatsko tržište kapitala – poručio je Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hanfe.

Čelnica burze Ivana Gažić na dodjeli godišnjih nagrada konstatirala kako je razina transparentnosti na ZSE nevjerojatno porasla i da će se taj trend i dalje nastaviti. No, da hrvatsko tržište kapitala nije ispunilo svoju funkciju i u drugom kontekstu, u kojem se očekuje da kompenzira nebankabilnost malih i srednjih kompanija kojima je teško dostupno bankarsko financiranje, smatra guverner HNB-a Boris Vujčić koji se na predstavljanju makroekonomskih kretanja i prognoza požalio na neaktivnost po tom pitanju. Kad je posrijedi dostupnost kredita, gotovo sve velike tvrtke mogu bez problema do njih, no za više od pola malih i srednjih poduzeća oni su još nedostupni, a tržište kapitala koje bi trebalo kompenzirati neravnotežu, kod nas slabo funkcionira – poručio je guverner.

Nezdrave turbulencije

Za razliku od Zagrebačke burze, svjetska su tržišta zabilježila vrlo turbulentan kraj godine. Nedugo nakon što je Američka središnja banka, FED, objavio rast kamate veći od očekivanog, a američki predsjednik Donald Trump oštro kritizirao odluku njezina čelnika Jeromea Powella, optuživši ih za ugrožavanje američkog gospodarstva poskupljenjem financiranja, burze su potonule na najnižu razinu u godinu dana, zakoračivši u zonu “medvjeda”, da bi nakon toga u jednom danu index Dow Jones postigao povijesni rast, za više od 1000 bodova. Nakon predbožićne korekcije, i ostali su burzovni indeksi zabilježili najveći dnevni rast u gotovo deset godina.Ovakve skokove, zabavne i uzbudljive, ne možete vidjeti na zdravom, normalnom tržištu – komentirao je tada Michael Antonelli, direktor u tvrtki Robert W. Baird. To je samo jedna od izjava koje anticipiraju da je ponovo puno toga “trulo u državi Danskoj” te da se nova kriza očekuje uskoro, neki kažu već sredinom 2019.