Ne dopustite da vam nepredvidive situacije naruše mir vlastitog doma

Stan poplavljen uslijed izlijevanja vode iz instalacijskih cijevi jedna je od najčešćih neugodnih situacija koje mogu pogoditi vaš dom. Dotrajale vodovodne instalacije, dotrajala brtvila na spojevima cijevi i neispravni uređaji poput perilica i bojlera samo su neki od mogućih uzroka. Ukoliko živite u zgradi, ali ne i na posljednjem katu, onda nikako ne smijete zaboraviti i na „susjede iznad“ koji također mogu biti uzrok poplavljenog stana, kako svog tako i vašeg.

Nezavidne situacije, kada se usred noći morala suočiti s izljevom vode iz cijevi u svome obiteljskom stanu u Zagrebu, prisjeća se Ružica (46). „U jednom sam se trenutku tijekom noći probudila i ustala iz kreveta te čim sam otvorila vrata sobe imala sam što za vidjeti. Zatekla sam ogromnu lokvu vode u kuhinji i dnevnom boravku. Odmah sam probudila ostatak obitelji da mi pomognu sa sakupljanjem vode koja se velikom brzinom već bila poprilično proširila stanom. Voda je u vrlo kratkom razdoblju smočila većinu namještaja, podigla dio parketa, natopila tepihe, a i zidovi su već bili zahvaćeni vlagom.“

Popravci i do nekoliko desetaka tisuća kuna

Posljedice izlijevanja vode uslijed puknuća cijevi svakako je moguće ublažiti ukoliko oštećenje primijetite na vrijeme, no ako ste odsutni ili vas nezgoda iznenadi prilikom spavanja, tada nastala šteta može predstavljati golem izdatak i ozbiljan udarac za kućni budžet, ali i ugroziti temelje samog objekta. Naime, popravci šteta nastalih uslijed poplava u kućanstvima mogu dosezati i do nekoliko desetaka tisuća kuna, što je za većinu građana s prosječnom plaćom popriličan izdatak. No, bez obzira na velik broj rizika koje svakodnevno prijete vašemu domu, potencijalnu prijetnju bezbrižnom životu moguće je predvidjeti i prevenirati.

„S obzirom na to da mi je kolegica na poslu nedavno doživjela sličnu situaciju u svojem stanu, radi prevencije sam odlučila osigurati naše stvari. Da nisam to napravila na temelju njezina neugodnog iskustva, ne znam kako bismo platili troškove koji su nastali uslijed izlijevanja vode iz instalacija“ - zaključila je Ružica, korisnica police Croatia Imovina osiguravajuće kuće Croatia osiguranje.

Kako biste svoj dom zaštitili i omogućili potpuni osjećaj sigurnosti vašoj obitelji u svakom smislu te riječi, ali i izbjegli nepoželjne situacije poput one koja se dogodila Ružici, potrebna vam je polica osiguranja koja omogućava osiguranje građevinskog dijela vašeg doma te sve stvari koje se nalaze u njemu, kao što su kućanski aparati, odjeća, obuća, nakit, umjetnički predmeti, namještaj i ostalo.

Upravo takvo osiguranje omogućava vam polica Croatia Imovina uz koju će vaš dom biti osiguran od požara, udara groma, oluje, tuče, poplave, bujice i visoke vode, izljeva vode iz instalacijskih cijevi, loma stakla, provalne krađe, eksplozije te brojnih drugih rizika.

