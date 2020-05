Nakon korone će se 10 posto pakirane hrane kupovati online

U tjednu prije samog "lockdowna" vrijednost prehrambene košarice porasla je i za 62 posto, a kupci su se "preselili" na internet. Francku je u tjednima nakon prodaja preko weba porasla i za 50 posto, a nove navike kupovanja online dijelom će ostati zauvijek. Predviđa se da će se oko 10 posto pakiranja hrane i dalje kupovati online.

Govori nam to Ivan Artuković, direktor Franck koji se pridružio kampanji "Budite heroji koje Hrvatska treba!" u organizaciji Styria Media Gropu u kojoj razgovaramo s čelnicima gospodarstva u Hrvatskoj kakve izazove donosi kriza te je li ovo prilika za ozbiljno preslagivanje naših gospodarskih snaga, pametnija i bolja rješenja.

- Izvanredna situacija uzrokovana pandemijom od nas je tražila strateški promišljena rješenja, pragmatičnost i brzu prilagodbu novonastalim okolnostima u čemu smo bili uspješni. Kontinuirano pratimo i analiziramo situaciju u Hrvatskoj i okruženju te prilagođavamo svoje planove, a za održivost poslovanja trenutno je ključna brza i učinkovita reakcija s obzirom da se tržišno okruženje i uvjeti koji utječu i na naše poslovanje mijenjaju iznimno brzo. Na samome početku ove krize, prioritet nam je bila zaštita zdravlja i sigurnosti naših zaposlenika te osiguravanje kontinuiteta i održivosti poslovanja. Prva razina prilagodbe podrazumijevala je uvođenje preporučenih preventivnih mjera i dodatno jačanje higijenskih standarda i protokola unutar cijele Franck grupe u skladu s preporukama nadležnih službi - od uvođenja rada od kuće, dodatnih mjera zaštite ljudi na terenu, reorganizacije timova i nekih poslovnih procesa, redovite dezinfekcije proizvodnih pogona, uspostave različitih timova u proizvodnji kako zaposlenici ne bi bili u međusobnom kontaktu, osiguranja zaštitne opreme i materijala - govori nam Artuković.

Sve mjere opreza morali su integrirati u svakodnevno poslovanje i osiguramo njihovu punu primjenu. Naglasak su stavili na otvorenu, dvosmjernu i konstruktivnu komunikaciju sa svojim ljudima, kao i redovito i ažurno informiranje o svemu što kao menadžment poduzimamo.

- Naime, sve ove promjene, kao i općenito opasnost koju percipiramo zbog epidemije, ali i potresa, neminovno su izazvale strah i osjećaj nesigurnosti, a sve su to pitanja koja kao poslodavac prepoznajemo i nastojimo adresirati kroz programe vezane uz dobrobit i zdravlje zaposlenika, kao i upravljanje timovima u stresnim i zahtjevnim situacijama poput ove. U ovoj situaciji koja je donijela puno izazova i neizvjesnosti, bilo je nužno pokazati visoku razinu fleksibilnosti što nam je omogućilo da pravovremeno reagiramo na impulse s tržišta kroz implementaciju dobrih taktičkih rješenja u vrlo kratkom roku - kaže naš sugovornik. Tako su zbog povećanja potražnje za njihovim proizvodima u trgovinama i web shopovima, koja je u ožujku bila veća za 50% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dodatno prilagodili i reorganizirali određene poslovne procese, a proizvodnja je radila u tri smjene.

- Prema podacima Nielsena, u tjednu od 9. do 15. ožujka, dakle uoči „lockdowna“, vrijednosni rast košarice prehrambenih proizvoda bio je čak 62% veći od istoga tjedna godinu ranije. Hrvatski proizvođači ovdje su pokazali spremnost i još jednom potvrdili da mogu brzo i učinkovito odgovoriti na ovakve brze promjene na tržištu, uključujući i Franck. Naši zaposlenici cijelo vrijeme ulažu velike napore u odgovaranju na potrebe hrvatskog tržišta, kao i tržišta regije na kojima smo prisutni, na čemu smo im iznimno zahvalni - kaže Artuković.

Nakon što su uvedena ograničenja, najviše operativnih izazova imali su u logistici.

- I tu nam je bila ključna dobra organizacija i koordinacija s dobavljačima oko nabave i transporta sirovina i ambalaže i naravno otpreme gotove robe pri čemu smo iskoristili puni potencijal najmodernije informatičke tehnologije koju koristimo u svakodnevnom radu. Zahvaljujući tome, nismo imali ozbiljnijih poteškoća koje bi utjecale na zastoje ili pomanjkanje naših proizvoda te smo u svakodnevnom kontaktu sa svim našim dobavljačima, a redovito pratimo i stanje u lukama preko kojih se dovozi sirova kava i sve ide prema planu - kaže naš sugovornik. Nastavlja da aktivno prae dinamiku promjena koja dovodi do novih potrošačkih navika te se prilagođavaju. Tako su dostupniji na online prodajnim kanalima, a upravo su lansirali i Franck web shop. Neke od tih promjena, kaže, svakako će ostati trajne.

-Naime, globalne projekcije i očekivanja ukazuju na to kako će online prodaja činiti i do 10% ukupne prodaje pakirane hrane u razdoblju nakon korona krize, i to je dio „novog normalnog“ svijeta koji nas očekuje. Također, uoči otvorenja ugostiteljskih objekata, odradili smo niz pripremnih aktivnosti kako bismo pružili punu podršku našim HoReCa partnerima – uz učinkovit operativni model kojim ćemo im i u ovoj situaciji nastaviti biti pouzdan i lojalan partner – suradnju s našim partnerima u HoReCa kanalu u ovoj situaciji vidimo kroz prizmu solidarnosti te ćemo tako i djelovati na terenu. Zanimljivo je kako je Hrvatima za vrijeme karantene, uz druženja s prijateljima i putovanja, najviše nedostajala upravo kava u kafiću. To je potvrdilo nedavno istraživanje koje smo proveli u suradnji s Hendalom prema kojem je 71% građana navelo kako će pri prvoj posjeti kafiću, naravno uz poštivanje svih mjera opreza, prvo naručiti kavu - kaže Artuković.

Pozdravio je napore Hrvatske udruge poslodavaca jer je u kratkom roku okupila poslodavce, pokazala razumijevanje te se aktivno angažirala u prepoznavanju problema s kojima se svi suočavaju.

- U tome smislu sudjelovali smo s predloženim rješenjima i mjerama s ciljem ponovnog pokretanja gospodarskih djelatnosti i što bržeg oporavka tržišta imajući na umu kako je istovremeno važno voditi računa o zdravlju građana i zadržavanju povoljne epidemiološke situacije. Činjenica je da je ova kriza dodatno naglasila važnost i vrijednost domaće proizvodnje i čini se, kao nikada do sada, podigla razinu svijesti potrošača o važnosti kupnje domaćeg, proizvedenog u Hrvatskoj, a samim time i zadovoljavajuće proizvodne samodostatnosti u određenim gospodarskim granama, prije svega prehrambenoj, kao i očuvanja radnih mjesta što su teme koje su zadnje vrijeme dobile na značaju u javnom diskursu. A o ovome treba nastaviti razgovarati i to ne samo u vrijeme krize - rekao je naš sugovornik. Ali, dodao je i kako treba imati na umu da „proizvedeno u Hrvatskoj“ ne može biti jedini kriterij potrošača pri odabiru proizvoda.

- Inovativnost i kvaliteta presudni su u tome odabiru i to je temelj od kojeg polazimo u Francku, a zahvaljujući takvom pristupu, generacije potrošača odrastale su uz naše proizvode, punih 128 godina od utemeljenja tvornice. Kada govorimo o kvaliteti naših proizvoda, tu apsolutno nema prostora za kompromise, zbog čega ime Franck znači garanciju kvalitete. To povjerenje potrošača gradili smo više od stoljeća i to je vrijednost na kojoj je kompanija izgrađena te predstavlja jednu od okosnica našega poslovanja koje danas spajamo s dinamikom modernog poslovanja i naprednim tehnološkim procesima - rekao je naš sugovornik.