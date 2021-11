Najbolji u svijetu: Ova tvrtka iz Osijeka izrađuje najmodernije naočale za upravljanje dronovima, a sve je krenulo iz puke znatiželje

Sjediti u svom domu i pratiti dron kako leti iz udobnosti fotelje putem video naočala zvuči kao početak nekog nestvarnog filma. Ipak, moguće je i u realnosti, a za to je zaslužna tehnološka tvrtka Orqa iz Osijeka. Danas kao jedna od vodećih IT firmi u svijetu za proizvodnju video naočala, počela je sasvim slučajno, i to iz znatiželje.

- To nam je bio u početku hobi. Iza svega stojimo Vlatko Matijević, Ivan Jelušić i ja. Kao tri prijatelja krenuli smo istraživati i kupovati video naočale i vidjeli da ima prostora na tržištu za to. Nismo o tome baš mnogo znali, ali smo definitivno znali da želimo biti najjeftiniji, a najbolji – počinje priču Srđan Kovačević, jedan od osnivača tvrtke. Ubrzo kaže, shvatili su da ne mogu biti i jeftiniji i najbolji, no to im nije bio problem.

- Posebnost ovih video naočala leži u tome što korisnik dobije dojam da sjedi na dronu koji leti i gleda iz prve perspektive. – dodaje Kovačević.

Znatiželja koja ih je vodila nije im dala previše prostora za sumnju u svoj rad. Zato, tvrdi Kovačević, nisu odustali dok nisu uspjeli.

- Nama se takvo nešto činilo poprilično jednostavnim. Krenuli smo kupovati i rastavljati video naočale, a onda smo shvatili da je to kompliciranije no očekivano. Spasilo nas je to što nismo o tome racionalno i tržišno razmišljali. Znatiželja i sreća bili su dovoljni. Imali smo sreće da smo u pravom trenutku naletjeli na tržišnu nišu koja još nije bila razvijena, ali i u tome što nismo pretjerano unaprijed razmišljali hoće li ili neće uspjeti, jer da jesmo, vjerojatno bismo odustali – govori Kovačević.

'Idea knockout' gurnuo ih u visine

Kovačević tvrdi da nema samo jednog trenutka koji je zaslužan za to što su uspjeli u poslovanju bilo ih je više, ali ako mora izdvojiti jedan, to bi za njega svakako bio festival Idea knockout.

- To je natjecanje koje je je najvrijednije natjecanje u Startupu. Za nas je to bila prekretnica jer smo tada dobili priliku svoj proizvod predstaviti na najvećem potrošačkom sajmu u Las Vegasu – prisjeća se.

Na tom sajmu su ostvarili ključne poslovne kontakte i ostvarili pobjedu sa svojim FPV.One naočalama, što im je pomoglo da se probiju. Iako je za očekivati da se takva pobjeda proslavi, oni za slavlje nisu imali vremena.

- Umjesto slavlja, uslijedilo je nekoliko mjeseci mukotrpnog rada i unapređivanja proizvoda. Željeli smo ići korak dalje.

Tako su prodali nekoliko tisuća primjeraka FPV.One naočala u više od 50 zemalja svijeta i dospjeli u sam vrh svjetske IT branše.

Foto: Dubravka Petrić/Pixsell

Do fantastične slike preko kamere drona

- Sve funkcionira tako što putem radio veze dolazi slika s kamere montirane na dron, pa korisnik dobije bogato iskustvo doživljaja iz prvog lica – pojašnjava Kovačević.

Iskustvo je isprobao čak i austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen i to za vrijeme lockdowna.

- Ured predsjednika Austrije odlučio je napraviti promotivni video gdje se putem drona virtualno može provesti posjetitelje onim dijelovima predsjedničke palače koji su bili nedostupni. Tako je bilo moguće vidjeti dijelove poput tavana, krova i slično, a austrijski predsjednik pratio je tu avanturu putem video naočala – prepričava Kovačević.

Kaže, video koji je došao do njega ga je iznenadio, jer su baš njih odabrali.

'Radni kapital za komponente omogućio nam je HBOR'

Siniša Kovačević smatra da bi u zemlji trebalo biti mnogo više podrške poduzetnicima, no što je to trenutno slučaj. Često se kaže, dogodi da poduzetnik iako ima ideju, jednostavno ne uspije.

- Teško je dobiti neki kapital za ozbiljnu proizvodnju, jer komercijalne banke baš i nisu zainteresirane za pomoć poduzetnicima. Mi, s druge strane nismo imali neke nekretnine ili nešto što bismo mogli dati kao garanciju. Hrvatska banka za obnovu i razvitak jedna je od rijetkih koja nas je prepoznala i shvatila da smo baš mi pravi ljudi, s pravim idejama i u tome su nas podržali – ističe Kovačević. Kredit im je kaže pomogao u tome da proizvodnju podignu na višu razinu.

Foto: Dubravka Petrić/Pixsell

- Takve pomoći bi trebalo biti znatno više, jer stalno svjedočimo pričama s upravo ovim problemom. Nema dovoljno kapitala, pa poduzetnici brzo odustanu – iskreno kaže Kovačević, iako misli da se u zadnjih dvije godine stanje promijenilo na bolje.

'Mladim poduzetnicima savjetujem najprije rad'

Kroz početke, preko poduzetničkih izazova, do jedne od najuspješnije IT tvrtke kada je riječ o video naočalama, Kovačević, sada pun iskustva iskreno savjetuje mlade poduzetnike.

- Da sam mladi poduzetnik, najprije bih se zaposlio u nekoj firmi i stjecao iskustvo. Istraživao bih kako stvari funkcioniraju i tek onda bih se upustio u vlastitu tvrtku – poručuje mladim poduzetnicima.

Danas Orqa broji oko 50 stalnih zaposlenika, uglavnom mladih osoba. Iako je, prema njegovim riječima, potrebna sreća, trud se uvijek isplati jer pomoć dođe u ruke onoga kome doista treba.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak tako je pomogla većem broju domaćih poduzetnika da svoju ideju ostvare, ali i zažive na tržištu.

HBOR je jedan od rijetkih koji nas je prepoznao i podržao naš projekt i to i kreditiranjem i osiguranjem. Naime, kredit za pripremu izvoza odobren nam je uz HBOR-ovu policu osiguranja kao kolateral.

Na taj način, a posebice za vrijeme pandemije, upravo je HBOR bila institucija koja je među rijetkima prepoznala potencijal u hrvatskim poduzetnicima i pružila im neophodnu pomoć. Riječ je o kreditima koji služe za proširenje poslovanja i ulaganje u modernizaciju, ali i onih za likvidnost koji se u okviru Mjera COVID-19 odobravaju uz kamatnu stopu već od 0 posto. Osim kredita, HBOR omogućava i odobrenje polica osiguranja kredita koje služe kao kolateral, a zahvaljujući suradnji s grupom EIB, po velikom broju programa omogućeno je odobrenje kredita samo uz mjenice i zadužnice. Cijela paleta HBOR-ovih programa dostupna je ovdje.

- Uz takve usluge, nije toliko teško biti poduzetnik u Hrvatskoj. Formula je u tome da dok si „mali“, radiš i trudiš se da rasteš. Iako mnogi poduzetnici odustaju od svojih ideja, nije hrvatska birokracija baš toliko teška i neizvediva, ako vjeruješ u svoju ideju – za kraj zaključuje Kovačević.

Sadržaj nastao u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak.