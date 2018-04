Najam rasvjete - mali korak u organizaciji događanja koji ne smijete propustiti

Još od davnina „rasvijetliti“ ili „osvijetliti“ nešto označavalo je staviti naglasak na nešto, otkriti najbolji dio nečega, staviti u centar pozornosti bit, danas nam je to svima moguće uz najam rasvjete. Mi ljudi, vizualna smo bića i naša percepcija uvijek je usmjerena na skretanje pozornosti s tame na svjetlo. Vjerujemo da ste primijetili da primjerice svjetske izložbe slika svoje izložbene primjerke osvjetljavaju svjetlima koja rangiraju od najmanje važnosti do najveće, odnosno od najmanje istaknutog primjerka snopom svjetlosti do onog kojeg upravo rasvjeta stavlja u centar pozornosti i na njega stavlja najveći naglasak, tako i vi uz najam rasvjete možete staviti u centar pozornosti što vi želite!

Danas se rasvjeta koristi za dekoraciju prostora, za naglašavanje značaja i davanja svečanije, ekskluzivnije i upečatljivije priče događanjima ali i stvaranje ugodnog decentnog ambijenta – od otvorenja trgovina, izložba, filmskih priredbi, modnih revija, poslovnih konferencija, koncerata pa sve do svadbenih svečanosti i rođendana koji uz najam rasvjete dobivaju dodatnu vrijednost i dimenziju.

Foto: Promo

GoDJi entertainment specijalizirao se za najam rasvjete za sve vrste događanja – od vanjskih do unutarnjih, malih i velikih, jednostavnih i onih složenih događanja. Tako su zadnjih godina zaslužni za mnogo oduševljenih mladenaca kojima je, zahvaljujući najmu rasvjete za vjenčanje, prvi ples bio kao u nekoj drugoj dimenziji gdje je sve oko njih zastalo i bilo u mraku osim njih, zadovoljne direktore i upravu korporacija na čijim su konferencijama govornici bili dodatno stavljeni u prvi plan uz decentno pozicioniranu rasvjetu, marketingaše i PRovce koji su oduševljeni odazivom i promo fotografijama za otvorenje trgovina ili proslava obljetnica ali i za nasmiješena lica malih slavljenika koji su svoje rođendane proslavili uz prvi ples sa simpatijom pod disko kuglom i svjetlima koja će pamtiti cijeli život.

Foto: Promo

Specijalni efekti stavljaju točku na „i“ događanjima te se savršeno uklapaju uz najam rasvjete. U ponudi iskusnog GoDJi tima tako se nalazi i niski dim koji će ispuniti prostor i stvoriti poseban ugođaj, poput hodanja/plesanja po oblaku što je posebno zanimljivo na svadbama tijekom prvog plesa ili za različite scenske nastupe. Nekim drugim eventima možda bolje pristaje obični dim koji će ispuniti cijelu prostoriju zahvaljujući čemu će light show dodatno doći do izražaja. Također laser show može biti iznenađenje večeri a projiciranje logotipa vaše tvrtke, slogana ili imena na stropu ili zidu dat će pečat vizualnom konceptu događanja.

Najam rasvjete tako je s godinama postao ne samo trend nego i ”must have” događanja koja žele ostaviti trag. Za najam rasvjete, sve savjete, izradu light koncepta događanja, postavljanje i provedbu GoDJi tim je provjereni partner.