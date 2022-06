Marić: Situacija je kompleksna, teško je predvidjeti daljnje kretanje inflacije

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić izjavio je u srijedu da nije lako predvidjeti kako će se inflacija kretati u ostatku godine, a da će se nove mjere za ublažavanje njenih efekata donositi "ovisno o razvoju situacije i mogućnostima".

"Situacija je kompleksna i zaista je teško predviđati bilo kakve trendove", izjavio je Marić nakon sjednice Vlade, komentirajući najnovije podatke DZS-a o rastu inflacije u svibnju za 10,8 posto na godišnjoj razini, što je najviša stopa inflacije otkad DZS vodi podatke.

Marić je napomenuo da je Europska središnja banka prije nekoliko dana reagirala najavom povećanja referentnih kamatnih stopa za 0,25 postotnih bodova u srpnju, a iako će gotovo sigurno do rasta doći i u rujnu, ne zna se za koliko, što upravo ovisi o daljnjem razvoju situacije s inflacijom.

Pojasnio je da su takve mjere središnjih banaka jedne od glavnih alata u borbi za ublažavanje efekata inflacije. No istaknuo je da pritom treba biti oprezan, jer je u trenutnim okolnostima jako važno i očuvati normalno funkcioniranje gospodarstva, u smislu i opskrbnih lanaca, kao i zadržavanja razine zaposlenosti i BDP-a.

S obzirom na daljnji rast cijena energenata i hrane, novinari su Marića pitali hoće li doći i do novih mjera pomoći građanima i gospodarstvu, na što je ministar odgovorio da će se određene odluke donositi ovisno o razvoju situacije i mogućnostima.

Postoji jako puno inicijativa, Vlada to sve uzima u obzir, no pritom cijelo vrijeme mora gledati širu sliku, dodao je Marić.

Upitan postoji li, zbog situacije s kamatnim stopama, bojazan da će doći do značajnog porasta rata kredita građanima, o čemu su prema pisanjima medija banke već obavijestile neke klijente, Marić je rekao da on osobno takvu obavijest nije dobio, a da je to prije svega pitanje za banke i HNB.

Iz razgovora s predstavnicima ESB-a, kao i domaće financijske industrije, Marić zaključuje da, bez obzira na trendove koji idu povećanju kamatnih stopa, ta dinamika "nije toliko značajna".

Pritom, pojasnio je da su svi oni koji imaju fiksirane kamate na postojeće kredite "de facto" zaštićeni. Rekao je i da situaciju s rastom kamatnih stopa ne bi trebalo povezivati sa slučajevima kredita u švicarskim francima iz prošlosti.

Govoreći o boravku u hotelu Bellevue na Malom Lošinju u lipnju 2019., o čemu je predmet otvorilo i Povjerenstvo za sukob interesa, Marić je pojasnio da je za cijenu prethodne rezervacije, a po dolasku na odmor, dobio višu, ujedno i skuplju kategoriju smještaja.

Na računu, koji Marić posjeduje, piše ona cijena koja je bila pri rezervaciji, a Povjerenstvu će, ukoliko bude potrebno, dostaviti sve potrebne informacije i podatke.

Marić je istaknuo da od hotela nije ništa tražio niti na njihovu odluku na bilo koji način utjecao, pri čemu ga činjenica da je došlo do "unaprjeđenja smještajne jedinice" ne dovodi u bilo kakvu zavisnost prema tom hotelu, koji je inače u vlasništvu tvrtke Jadranka d.d.

Na konstataciju novinara da je riječ o nedopuštenom daru, Marić je rekao da ćemo "vidjeti što će Povjerenstvo o tome reći".

Marić je ponovio i da su krediti HBOR-a prema grupaciji Jadranka odobravani prije njegovog mandata predsjednika Nadzornog odbora HBOR-a, dodajući i da ta kompanija po tom pitanju uredno servisira svoje obaveze.