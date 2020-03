Intervju s čelnikom Infobipa: 'Produktivniji smo jer radimo od kuće'

Vodnjanski je Infobip, najveća naša IT tvrtka vjerojatno najbrže i najefikasnije u nas reagirala na izboj novog koronavirusa COVID-19. Svoje su djelatnike, njih oko tisuću, koliko ih radi u Hrvatskoj, uputili na rad kod kuće.

Anketa koja je provedena među Infobipovcima, njih nešto više od 600, pokazala je da su na takvu mjeru spremni, da je produktivnost čak i veća u više odjela tvrtke, da kod kuće mogu ostvariti adekvatne uvjete za rad, mogu podnijeti razdoblja neizravne komunikacije s kolegama. Uz to, nema putovanja na posao, traženja prostora za razgovor ili sastanke, manje je smetnji u radu. Ono što je problematično za većinu jest nedostatak socijalnih kontakata s kolegama. No, najveći benefit je svakako čuvanje zdravlja zaposlenika i njihovih obitelji.

O situaciji u kojoj tako velika tvrtka radi u ekstremnim uvjetima, razgovarali smo s direktorom i jednim od osnivača tvrtke, Silviom Kutićem. I ne samo o tome, dakako.

Reagirali ste doista brzo vrlo ozbiljnom mjerom. Zašto ste tako odlučili?

Infobip je prisutan u 67 ureda u svijetu, pa smo već bili upoznati s tom situacijom kroz Južnu Koreju, Kinu, Japan. Work from home, rad od kuće u Kini imamo već nekih mjesec, mjesec i pol dana, nakon toga je isto krenulo i s Korejom i Japanom, od ovog tjedna i u Singapuru te Manili. Nama je ovdje glavni aerodrom s kojim se povezujemo sa svijetom zapravo Venecija, jer je najbolje povezana, letovi su jeftinii, ima mnogo izravnih letova s Amerikom. Tako smo povezani i s regijom Veneto, koja je s Lombardijom sada u žarištu. Počeli smo s našom akademijom, programom obuke i uvođenjem djelatnika u poslovanje, a s 40-tak ljudi stigla su i dva čovjeka preko Venecije. Kada smo vidjeli što se događa, odlučili smo ih sve poslati kući, prekinuti akademiju na lokaciji i nastaviti je u digitalnom formatu, online. Htjeli smo odmah djelovati jer smo željeli testirati situaciju i najbolje se pripremiti za ono što prema svemu sudeći tek dolazi, a to su jače mjere i kod nas u Hrvatskoj. Vjerujem, kada bi se svi tako ponašali, da bi pandemija bila ubrzo riješena. Nakon Italije, vjerujem da će slične mjere uvesti i Njemačka, Francuska, Španjolska, Švicarska, neke od tih zemalja nova su žarišta. Čekali smo kako će se stvari razvijati ovaj tjedan, no odlučilil smo planirana dva tjedna rada od kuće produžiti na neodređeno.

Jeste li imali slučaj da je djelatnik zaražen?

Nitko od naših djelatnika nije zaražen, imali smo na testiranju jednog od naših ljudi iz ureda u Manili, no on je bio negativan. To je bilo u četvrtak ili petak, a sada smo ih pustili da rade od kuće. Riječ je o velikom uredu, nekih 80 ljudi, no na Filipinima tek je 20-tak slučajeva. Velika je kod nas fluktuacija, u Zagrebu 600 ljudi, u Vodnjanu između 300 i 350, a naša je prednost što su sve upravljačke funkcije bazirane u kampusu Pangea u Vodnjanu. Nastavit ćemo s tim mjerama sve dok bude i najmanje opasnosti od koronavirusa.

Ima li promjena u izgradnji novih kampusa u Zagrebu ili Sarajevu?

U Sarajevu smo tek kupili zemlju i idemo na natječaj za idejno rješenje, znači nismo počeli još kopati, to bi se trebalo dogoditi tijekom nekih godinu dana. U Zagrebu se radi treći kat novog kampusa, radovi normalno teku, vidjet ćemo kakvi će biti daljnji napuci od države koje ćemo sigurno ispoštovati.

Infobip je globalna kompanija. Kako usklađujete rad ljudi koji sada djeluju od kuće s onim lokacijama gdje je situacija normalna?

Svih naših 67 ureda surađuju, rade zajedno. I do sada smo imali praksu da djelatnici pet dana mjesečno mogu raditi od kuće. Postoji tehnička podrška za rad popodne i tijekom noći, pa tako rade od kuće. Na neki smo način bili pripremljeni za taj eskalacijski dio izboja novog koronavirusa. Imali smo prošlog tjedna jedan događaj, Sales Week, na kojem je nas 55 sudionika zajednički radilo, brainstormalo, razvijalo plan za sljedeći kvartal, nove proizvode. Sve je to nornalno išlo, čak i bolje nego kada smo na jednom mjestu, čak i ovdje u Vodnjanu. Ovaj početni dio prolazi dobro, iako prema anketama socijalni kontakt ipak malo nedostaje. Ali što se tiče produktivnosti, sve je sasvim u redu, po mišljenju naših voditelja čak je i bolja. Tehnički su preduvjeti tu, sve funkcionira, a uvijek ima situacija da nekome rad od kuće odgovara više, a nekima manje. Generalno su stvari iznad očekivanja.

Očekujete li da će vas ova kriza i na koji drugi način?

Za sada smo rad od kuće uveli u četiri ureda u Hrvatskoj, zatim u Milanu, Munchenu, Parizu te Madridu, sljedeći će vjerojatno biti London. Ukupno je to naših 12, 13 lokacija. Što se nas tiče, u ovom trenutku cijela tvrtka može krenuti u rad od kuće. Moram reći, kako se kod ove radi i o gospodarskoj i o humanitarnoj krizi. U smislu gospodarske krize naša je sreća što su naše usluge digitalne, dostava je naših usluga digitalna. Ništa nas ne bi trebalo pogoditi u ovom prvom valu, no ako kriza, recesija počne pogađati neku specifičnu industriju poput turizma i putovanja gdje vidimo da je pola letova Lufthanse ili British Airwaysa odgođeno, onda će se to sasvim sigurno preliti i na druge industrije, pa će sigurno zahvatiti i nas. No, za sada smo i na ovim tržištima gdje su žarišta u nekim normalnim gabaritima. U kontaktu smo i sa zemalja za koje u ovom trenutku razvijamo projekte, osmišljavamo efikasnije komunikacije tamošnjih ministarstava zdravstva vezano za novi koronavirus. Usmjereni smo na to da pomognemo državama i ministarstvima zdravstva da kvalitetnije i efikasnije komuniciraju sa stanovništvom. Tu je, znači, šest ili sedam zemalja u Europi, veći broj u Africi, Aziji s kojima razgovaramo Razgovori su intenzivni, u ovom trenutku ubrzano radimo na projektnoj dokumentaciji, na dnevnoj bazi nastavljamo razgovarati s novim državama koje su zainteresirane za takve projekte.

O čemu se konkretno radi?

Riječ je o brzoj dostavi informacija o stanju u zemlji, gdje su točke žarišta, koje su nove upute od strane vlada tih država, gdje se kretati ili ne kretati. Predlažemo ministarstvu zdravstva u Italiji komunikaciju kojom obitelji zaraženih mogu dobiti bržu i kvalitetniju informaciju o stanju njihovih bližnjih. Te će usluge za neke sasvim sigurno biti besplatne, bit će to naš obol u ovoj humanitarnoj krizi, barem što se tiče uspostavljanja sustava, onom dijelu koji se nas tiče.

Što ako se kriza produži?

Prije nego smo počeli s radom od kuće održali smo krizni sastanak ovdje u kampusu, nas koji smo nadležni za globalne operacije. Razradili smo nekoliko scenarija koje sada pratimo te ćemo ih primijeniti u odnosu na to kako se stvari budu razvijale. Za sada nismo upogonili niti jedan od tih scenarija ali situaciju pratimo dnevno, čak i sada kada se stvari mijenjaju iz sata u sat. Tu su i scenariji na toga što će biti se mi iz managementa razbolimo, tko preuzima donošenje koje odluke, tko preuzima koju funkciju, sve kako bi se postigao kontinuitet poslovanja. Moramo i na to biti spremni, ako mene ne bude bilo mjesec dana, da tada i drugi mogu potpisivati odluke i dokumente koje inače ja potpisujem. Tvrtka mora nastaviti raditi. Što se djelatnika tiče, vjerojatno bi bilo malo nervoze, no za zdravlje njih i njihovih obitelji, dobro je imati takvu mogućnost da mogu nastaviti raditi od kuće i budu bliže svojim obiteljima. Ako tako gledaju, to je za njih velika vrijednost.

Mijenja li za Infobip nešto situacija u Hrvatskoj?

Situacija u Hrvatskoj na nas ne utječe direktno jer se tek nekih 0,1 posto naših prihoda ostvaruje u Hrvatskoj. Oko trećina je iz Južne i Sjeverne Amerike, isto toliko iz Europe i Afrike, trećina Azija i Indija. U ovom trenutku Amerike nisu pogođene, Indija i neki dijelovi Azije funkcioniraju normalno...

Izboj koronavirusa vjerojatno malo remeti i planove za najavljivani Infobipov IPO?

Recesija je već počela, burze su samo jučer pale 10, 11 posto, dionice u zadnjih deset dana 50 posto na američkim burzama. Zbog toga interno nastavljamo pripreme, slaganje procesa za izvještavanje burzi, nedavno smo zaposlili Auroru Volarević na mjesto. No, u ovom trenutku gledamo prema investitorima, procjenjujemo kada je pravi trenutak da im pristupimo jer je situacija u kojoj svi samo gledaju što će se dogoditi, nitko ne zna ni što će biti za deset ili 15 dana.

Mijenjaju li se zbog svega neki vaši ciljevi?

Dugoročni ciljevi ostaju isti, kratkoročni su ovisni o našoj agilnosti, prilagodljivosti trenutnoj situaciji, što će se točno događati. Neke ćemo investicije morati pauzirati ili stopirati, prebacivati u sljedeći kvartal. O tome se svakodnevno razgovara, odluke će se donositi u odnosu na ta kretanja.

Hoće li cijela situacija otežati nova zapošljavanja koja ste ranije najavljivali?

Tražimo jako puno inženjera, software developera, središte je u Hrvatskoj, tu je Bosna i Hercegovina, veliki ured u Sankt Petersburgu. Za sada se sve normalno odvija. Tek su neke lokacije od ovih 67 stopirane, to je tek nekoliko postotaka.

Na kojim novim tehnologijama i uslugama radite, spominje se i nova suradnja s Googleom?

S Googleom već nekoliko mjeseci radimo na RCS-u, Rich Communications Systemu, novoj tehnologiji komuniciranja koja će zamijeniti SMS, ali koja će primarno dizajnirana vide i fotografija. To će biti jedna druga razina u odnosu na SMS. To je jedan kanal, WhatsApp. Radimo na chatbotu, sustavu komunikacij umjetn inteligencij, znači sa što manje korištenja ljudskog resursa. Takva komunikacija može se dalje obrađivati u našem kontakt centru koji se nalazi u cloudu za što već sada imamo jako veliki interes. U svibnju ćemo imati javno predstavljanje tog proizvoda. On će omogućiti interakciju agenata u kontakt centru putem bilo kojeg kanala, SMS ili WhatsAppa, video ili glasovnom U bilo koji od tih procesa moći će se dodavati chatbot ili druge funkcionalnosti koje će istodobno omogućavati neke druge . Treći je proizvod Moments, personalizacij masivne komunikacije preko bilo kojeg s obzirom na vaše ponašanje Konkretno vi ne želite poslu nego da je bolje da vam kada se vozite prema poslu vam riješio neki problem ili omogući korisnu uslugu. itpredstavljen u srpnju. Već sada imamo veliki interes gdje smo i najviše uložili. ulazimo u jedan sasvim novi svijet, i dalje je to povezivanje ljudi s uslugama različitog tipa na najlakši mogući način. To je zapravo ono što oduvijek radimo. A usluge se razvijaju za bilo koji uređaj koji a te usluge.

Velika vam je želja proboj na američko tržište. Kako se to odvija?

Radimo već s nizom američkih tvrtki ali nismo do sada bili prisutni na lokalnom američkom tržištu, odnosno tako je bilo sve do prije godinu dana. Tada smo uložili u podatkovni centar u New Yorku, u Torontu, a sada imamo i uredu u New Yorku, San Franciscu i Vancouveru. Nudimo slične usluge ali prema korisnicima dizajnirane na drugačiji način. I tamo je to bankarski sektor, trgovina, e-commerce. Pod zadnje smo dobili jednog velikog trgovca na malo u Illinoisu koji ima i prodaju lijekova koji se tamo mogu kupovati i u supermarketima. Usluga za njih je obavijest o dolasku lijeka ili loyalty program. Možemo konkurirati u Americi, ali Amerika je zatvorena za novu konkurenciju. Generalno ne izgleda tako dok ne dođete tamo. Zato sada gradimo partnersku mrežu puno manjih tvrtki kako bismo došli do svakog korisnika. Za sada je dobro krenulo ili to još nije neki veliki rast.

Gdje Silvio Kutić vidi Infobip za pet ili deset godina?

Za jedno pet godina vidim Infobip na burzi ili , što je isto moguće jer uzimamo na sebe puno rizika kako bismo se što brže razvijali zbog čega i jesmo tu gdje jesmo. Ili ćemo biti među pet najvećih u Europi ili nas neće biti, iako, koliko vidim, već sada smo među deset. Gradimo firmu na inovaciji, brzini i agilnosti. Ove tri stvari koje smo spomenuli razvijamo zadnje dvije-tri godine, a imamo još puno stvari koje se i ne realiziraju, što je normalno. Kada radite nešto što je potencijalno velika stvar, tada postoji i statistički ozbiljno izražena stvar da nećete u tome uspjeti, da ćete ‘failati’. Ako uspijemo nastaviti inovirati i te proizvode ostvariti, mogli bismo za pet godina biti upravo to, na burzi i među pet najvećih IT tvrtki u Europi.

Nije li malo previše pesimistična ocjena da biste mogli propasti?

Mogao bi nas netko i kupiti. No, ne gledamo mi to tako, želimo ostati neovisni i sami graditi svoju budućnost. Vidjeli ste neke velike tvrtke koje su propale, poput Nokie ili Blackberryja, nije to nemoguće. Što si veći, to moraš biti brži. Pogledate li Fortune 500 liste, prije 50 godina na njima su tvrtke bile desetljećima, sada su i po tek sedam ili osam godina. Prije nekoliko godina bilo je nemoguče da tvrtka koja postoji dvije-tri godine vrijedi 20 milijardi, a danas imate Snapchat koji je upravo to.

Ali sigurno ostajete u Hrvatskoj?

Ostajemo tu, ovdje radimo. Kako da odnesemo ove zgrade sa sobom!? šalim se. Ovdje je super za živjeti i raditi. Bio sam već u 80 svjetskih zemalja, zaista puno jako dobrih a različitih ljudi radi kod nas, jako velikh talenata. No, ovdje u Hrvatskoj su ljudi jako sposobni, inteligentni i snalažljivi. Ako im date priliku oni su broj jedan.

Vodnjan postaje digitalnim gradom?