Imovina obveznih mirovinskih fondova iznosi 124,6 milijardi kuna – trećinu BDP-a

Prema podacima Hanfe, neto imovina obveznih mirovinskih fondova u travnju se povećala za 0,7 posto u odnosu na prethodni mjesec te je iznosila 124,6 milijardi kuna - 33,5 posto BDP-a. Broj članova povećali su za 2382, na 2.068.342 člana.

Za većinu novih članova obvezni mirovinski fond izabrao je Regos, a nisu to učinili sami (94,3 posto). Članstvo u OMF-u prestalo je za 891 osiguranika zbog odlaska u mirovinu ili smrti, objavila je Hanfa u mjesečnom izvješću za travanj u kojem je dala pregled stanja u mirovinskim i investicijskim fondovima, društvima za osiguranje, mirovinskim osiguravajućim društvima, leasingu, faktoringu i na tržištu kapitala.

Oporavlja se vrijednost udjela

Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u travnju su iznosili 613,4 milijuna kuna, što je neznatno manje (0,2 posto) nego u prethodnom mjesecu. Istodobno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 84,3 milijuna kuna, 14,1 posto manje nego u ožujku.

Mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 0,6 posto za kategoriju A, 0,3 posto za kategoriju B i - 0,1 posto za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa kretali su se od 2,3 posto za kategoriju C do 14,5 posto za kategoriju A, što ponajprije reflektira efekt niske bazne vrijednosti udjela iz travnja 2020., ali djelomično i nastavak trenda oporavka vrijednosti udjela u 2021. Time su anualizirani prinosi Mirexa od početka rada OMF-ova na kraju travnja 2021. iznosili 7,4 posto za Mirex A, 5,5 posto za Mirex B i pet posto za Mirex C.

OMF-ovi 64 posto imovine ulažu u obveznice, 19,8 posto u dionice, 10,2 posto u investicijske fondove te 4,7 posto u novac i depozite. Od početka godine zabilježen je porast ulaganja OMF-ova u dionice za 11,8 posto te u investicijske fondove za 28,9 posto, dok su ulaganja u novac i depozite rasla 32,3 posto. Za 1,1 posto smanjeno je ulaganje u obveznice.

Na kraju travnja osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) brojalo je ukupno 338.336 članova, što je povećanje od 0,6 posto na mjesečnoj razini.

Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u travnju iznosile su 61,3 milijuna kuna, što je za 9,5 posto više u odnosu na ožujak. Istodobno su ukupne mjesečne isplate iznosile 24 milijuna kuna, što je za 19,2 posto manje u odnosu na prethodni mjesec. Najveći je bio udio jednokratnih isplata u novcu - 6,8 milijuna kuna - 28,2 posto ukupnih isplata u travnju 2021. Neto imovina DMF-ova u travnju je porasla za 0,5 posto, na sedam milijardi kuna, a mjesečni su se prinosi fondova kretali u rasponu od minus 0,5 posto do 0,8 posto.

Ukupna zaračunata bruto premija 15 osiguravajućih društava u prva četiri mjeseca 2021. iznosila je 4,3 milijarde kuna, od čega se 1,1 milijarda kuna odnosi na premiju životnih osiguranja, a 3,2 milijarde kuna na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj su razini obje vrste premije rasle za 10,4 posto. Bruto iznos likvidiranih šteta iznosio je 2,4 milijarde kuna, što je na godišnjoj razini porast od 6,8 posto. Od tog iznosa na životno osiguranje odnosi se milijardu kuna, a na neživotno osiguranje 1,4 milijarde kuna.

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u travnju je iznosio 172,7 milijuna kuna i bio je za 2,9 posto viši u odnosu na prethodni mjesec. Kod dioničkih indeksa najveći mjesečni rast zabilježili su CROBEXindustrija (5,2 posto) i CROBEXplus (2,5 posto), dok su CROBEXprime, CROBEXkonstrukt i CROBEXtransport zabilježili blago smanjenje vrijednosti. U travnju su na Zagrebačku burzu uvrštene obveznice grada Varaždina, što su prve municipalne obveznice uvrštene nakon 2008. godine.

Raste imovina pod skrbništvom

U prvom tromjesečju 2021. poslovalo je 27 pravnih osoba ovlaštenih za pružanje investicijskih usluga; u odnosu na prethodno tromjesečje najviše je porasla vrijednost imovine kojom upravljaju kreditne institucije (2,3 posto), a zatim društva za upravljanje investicijskim fondovima (0,1 posto), dok je vrijednost imovine kojom upravljaju investicijska društva pala za 22,6 posto. Trend rasta imovine pod skrbništvom investicijskih društava započet 2019. nastavljen je u prvom tromjesečju ove godine: 55,7 posto u odnosu na prethodno tromjesečje, odnosno 169 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U travnju 2021. poslovala su ukupno 92 UCITS fonda, a ukupna neto imovina na kraju travnja iznosila im je 19,7 milijardi kuna i bila za 1,9 posto viša nego prethodni mjesec. Ukupna vrijednost neto uplata svih UCITS fondova iznosila je u travnju 379,4 milijuna kuna. Najviši imovinom ponderirani prosječni mjesečni prinos, 2,49 posto, ostvarili su dionički fondovi. Mjesečni prinosi napajajućih, mješovitih i ostalih fondova kretali su se između 0,4 posto i 0,6 posto. Jedino je mjesečni prinos obvezničkih fondova bio blago negativan (minus 0,07 posto). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju travnja činila je 75,3 posto ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 9,8 posto, odnosno 5,7 posto ukupne neto imovine.

Ukupna aktiva 15 leasing društava na kraju prvog tromjesečja 2021. iznosila je 19,7 milijardi kuna, što na godišnjoj razini predstavlja pad od 10,7 posto. Dobit leasing društava viša je u odnosu na prvo tromjesečje prethodne godine za 69,9 posto te je iznosila je 55,4 milijuna kuna.