I da Musk sruši bitcoin na 10.000 dolara, kripto plaćanja će rasti

Što zaista stoji iza ‘tweeta’ Elona Muska u kojem najavljuje suspenziju plaćanja Teslinih vozila bitcoinom jer je prevelik zagađivač okoliša? Stvarna zabrinutost za emisiju CO2 ili nova manipulacija, nakon što je jednu od prethodnih, upravo zbog niza lažnih ‘tweetova’, nakon nagodbe s Komisijom za vrijednosne papire (SEC), još 2018. platio napuštanjem čelne pozicije u Tesli i kaznom od 20 milijuna dolara.

Riješio centralizirani novac

– Muskovu izjavu treba gledati iz nekoliko kutova: prvi je „face value“: ona je svakako točna! Bitcoin ima visok negativan utjecaj na okoliš, troši jako puno struje. No, nekih četvrtinu potrošnje bitcoina ima ethereum, drugi najveći blockchain koji uskoro prelazi na novi mehanizam validacije transakcija koji neće uopće trošiti struju. Prilično sam siguran da će za nekoliko godina isto izvesti i bitcoin – komentira Nikola Škorić, osnivač i direktor Electrocoina, prve domaće bitcoin mjenjačnice koja danas trgovcima omogućava i plaćanje u kriptovalutama kroz uslugu PayCek.

Škorić podsjeća da je bitcoin, kad ga je prije 10 godina izmislio Satoshi Nakamoto, riješio problem centraliziranog novca koji je dotad postojao isključivo kao sredstvo koje je izdala neka centralna institucija. Drugi kontekst je činjenica da je direktor SEC-a neki dan izjavio da je hitno potrebno regulirati kriptovalute.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

– Prilično je očito da je mislio upravo na Muska koji je, otkad se uključio u ovu našu industriju prije nešto manje od šest mjeseci, napravio nekoliko poteza koji se ne mogu nazvati drukčije nego čistom manipulacijom tržišta. A ima i povijest manipuliranja tržištem – ističe Škorić te dodaje da je ‘dogecoin’, nakon Muskova ‘tweeta’, iz potpune opskurnosti skočio na 7. mjesto prema ukupnoj tržišnoj vrijednosti. Prije tri mjeseca cijena mu je bila 0,2 centa, a sad se kreće oko pola dolara: to je porast od 250 puta. Većinu tog rasta pripisuje Muskovim očitim ‘pumpanjima’ cijene kroz ‘tweetove’, gdje je ‘usput’ rekao i da je kupio svom djetetu dogecoin.

– Za to se ide u zatvor na uređenim tržištima. Tržište kriptovaluta nije uređeno i zato Musk neće u zatvor. Ja se ne slažem da ga treba regulirati. Imamo uređeno tržište kapitala gdje su investicije zaštićene i ako želite igrati na uređenom tržištu, idite tamo. Ako se želite baviti spekuliranjem praktički na ruletu, idite na kriptovalute gdje vas Musk može manipulirati kako želi. To je sasvim ok, ali treba toga biti svjestan – lakonski zaključuje Škorić te ističe da su Hanfa i HNB nekoliko puta upozorili da ne preporučuju ulaganje u kriptovalute jer nije regulirano. Kaže kako je vrlo bitno da imamo regulatore koji se brinu da ulagači ne budu prevareni, ali i prostor za ulagače koji žele rizične investicije od kojih ih se ne štiti.

Treći aspekt Muskove diverzije proizlazi iz činjenice da je Tesla na ulaganju u kriptovalute zaradio više nego na svim automobilima.

– Kroz Teslu, ali i vlastita ulaganja, ima golemu izloženost kriptovalutama. Tesla je kupio 1,5 mlrd. dolara bitcoina koji sad vrijede skoro tri milijarde. Interes za cijenu kriptovaluta sigurno mu je znatno veći nego interes za zaštitu okoliša – poentira Škorić, napominjući da je teško da nije bio svjestan utjecaja na okoliš kad je kupovao bitcoin. Kritičari na poznatom internetskom forumu ‘4chan’ prognoziraju da će Musk sve Tesline bitcoine zamijeniti svojim ‘novčićem’ kojemu će porasti cijena. No, kako će se ovo odraziti na hrvatsko tržište i kripto plaćanja koja se ubrzano šire?

Kripto je i imovina i novac

– Tehnologija plaćanja razvija se neovisno o cijeni. Oni koji ih uvode vjeruju da su budućnost plaćanja. To neće biti poljuljano i da Musk manipulacijama spusti cijenu na 10.000 dolara. Sljedećih nekoliko mjeseci možete očekivati velike vijesti o širenju kripto plaćanja u Hrvatskoj, ali i u Europi – otkriva Škorić. Nedavno je šefica povjerenstva za sukob interesa Nataša Novaković najavila da će kritpovalute prikazivati u imovinskim karticama, no nije novost da se tretiraju kao imovina.

– Porezna uprava traži da se dobit od kriptovaluta prikazuje kao dobit od financijske imovine i na nju plaća porez na kapitalnu dobit: pri oporezivanju se tretira kao imovina. Ali kriptovalute su istodobno i sredstvo plaćanja: na trgovinu se ne plaća PDV i tu se tretiraju kao valuta. Potpuno su nova paradigma – zaključuje Škorić.