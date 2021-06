Hoće li i kod nas kava poskupjeti zbog viših cijena sirovine na tržištu?

Nakon četiri godina mirovanja najveći njemački i jedan od vodećih europskih trgovaca kavom, kompanija Tchibo, podiže cijenu kave. Kao opravdanje za taj potez koji će pogoditi kavoljupce navode više cijene na svjetskim tržištima kave. Hoće li se to preliti i na cijene u Hrvatskoj, vidjet će se za koji mjesec. Jelena Tabak, predsjednica Nacionalne udruge ugostitelja, kaže nam da još nema informacije o mogućem poskupljenju sirovina. Raspitala se i kod kolega te svojih dobavljača.

– Nema naznaka da će cijene kave kod nas rasti zbog stanja na svjetskim tržištima – veli. Cijene u ugostiteljskim objektima bile su, kaže, proteklih godinu dana prilagođene situaciji, a kako će turistička sezona odmicati, vjerojatno će doći do poskupljenja, pogotovo na obali. No tako bi, veli, bilo i inače.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL 27.11.2020., Zagreb - Ilustracija - kava. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

– Bilo je već poskupljenja u nekim ugostiteljskim objektima, i to je tako na početku ljeta. Našim gostima to ne znači puno jer i dalje imamo jednu od najjeftinije kave u Europi, dok nama ugostiteljima znači puno, tim više što je PDV na kavu i dalje 25 posto. Na trgovima u nekim gradovima poput Dubrovnika cijena je veća, no sigurno je da smo u prosjeku jeftiniji, na primjer od Italije koja u startu ima jeftiniju sirovinu i niži PDV. Tamo imaju PDV na kavu osam posto, a sirovine su znatno, više nego dvostruko jeftinije od naših. Zato i tražimo smanjenje PDV-a na kavu. Kod nas je kava jeftinija jer si građani ne mogu priuštiti cijene kakve ima Europa. Ne možemo je našim ljudima prodavati za 20 kuna, prodajemo je za osam ili devet – ističe J. Tabak.

Kafićima je prodaja kave glavni biznis, restoranima znatno manje, a noćnim klubovima kava uglavnom ne znači ništa. Kakvi su planovi s cijenama kave kod trgovaca, hoće li kretanja na svjetskom tržištu donijeti poskupljenja na policama trgovina, jučer zbog neradnog dana nismo uspjeli doznati. Njemački Tchibo planira, ovisno o sorti i zemlji podrijetla, prodajne cijene povećati za 50 centi i jedan euro za kilogram, i to od 14. lipnja. Taj prerađivač i pržionica kave posljednji je put povećao cijene kave početkom 2017. godine, a potom ih je nekoliko puta i snizio zbog nižih nabavnih troškova. Kako prenose njemački mediji, od 14. lipnja kilogram najpopularnije robne marke te kompanije kave stajat će 5,69 umjesto 4,99 eura, dakle 70 centi više.

– Cijene sirove kave znatno su porasle u posljednjih nekoliko mjeseci. To se posebno odnosi na visokokvalitetnu kavu arabicu – naveli su u kompaniji.

Kako pišu njemački mediji, i druge tvornice kave najavile su slična povećanja cijena za marke poput Douwe Egberts, Tassimo, Senseo, Café Hag... Supermarketi i diskonti još uvijek važu, no kako Tchibo određuje cijene u maloprodaji, moglo bi doći i do povećanja cijena u nekim lancima. Pola kilograma sirove kave na svjetskom tržištu kreće se oko 1,3 eura, ovisno o vrsti. Prema podacima Međunarodne organizacija za kavu, procjenjuje se da se u biznisu s kavom godišnje okrene oko 165 milijardi eura. Oko 60 posto svjetske proizvodnje odnosi se na arabicu.

VIDEO: Beroš: Ponovo pokrećemo Imunološki zavod