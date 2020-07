HBOR produžio moratorije do kraja rujna, u turizmu do 16 mjeseci

HBOR je produžio trajanje moratorija na kredite svim klijentima do kraja rujna, a onima koji imaju pozitivan COVID score po metodologiji Fine ili na drugi način dokažu pad prihoda omogućeno je korištenje počeka do kraja godine. Korisnici kredita koji se bave turističkom djelatnošću ne moraju plaćati rate do kraja lipnja sljedeće godine, ukupno 16 mjeseci.

- Korištenje moratorija, koji smo omogućili kao prvu mjeru, prihvatilo je do sada gotovo 1500 HBOR-ovih klijenata. Budući da hrvatski poduzetnici još uvijek trpe ekonomske posljedice epidemije, a imajući u vidu i dalje otežane uvjete rada, omogućeno je produljenje trajanja moratorija te su uvedeni novi uvjeti otplate dospjelih obveza i reprograma – prokomentirala je Tamara Perko, predsjednica uprave HBOR-a.

Izravnim korisnicima kredita poslat će obavijest o uvjetima produženja moratorija te obrazac suglasnosti koji će trebati dostaviti HBOR-u, a obveze po glavnici kredita obuhvaćene moratorijem klijenti će otplaćivati kroz produžetak roka otplate. Klijenti kojima je kredit HBOR-a odobren preko poslovne banke ili modelom podjele rizika, kao i oni koji koriste financiranje HBOR-a putem leasing društava, zahtjev za moratorij trebaju podnijeti banci ili leasing društvu.

Uvedeni su i reprogrami s mogućnošću produžetka rokova korištenja, počeka i otplate kredita. Za reprogram do šest mjeseci poduzetnici su oslobođeni plaćanja naknada, a oni iz turističkih djelatnosti neće ih plaćati za reprograme do 16 mjeseci.

Kad su posrijedi novi plasmani za likvidnost u suradnji s poslovnim bankama ili izravno, odobravaju ih i uz nula posto kamate za dio kredita koji financira HBOR, dok je kamata banke za 0,75 posto. Uveden je i novi program osiguranja portfelja za likvidnost izvoznika kod kojih HBOR osigurava 50 posto iznosa glavnice i kamata odobrenih kredita koje banke uključe u portfelj.